中國4艘海警船闖金門禁止水域！海巡署：挑釁行為惡意升級

中國海警挑釁行為惡意升級！海巡署今（19）日公告，昨天中國海警有4艘船編隊闖入金門限制水域，我方巡防艇採取「船艏壓迫」模式，全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向駛離。今年截至12月19日，中方已侵擾金門海域43次，但侵入限制水域則是第一次。

18日中國海警被海巡金馬澎分署偵測，在大帽山南方水域外有集結現象，且採取一路縱隊的編隊方式，從翟山南方航入金門的限制水域，這是自去年中國海警船跨越金門限制水域後再有行動，也是今年首次。海巡署巡防艇以「船艏壓迫」模式對應，航前近迫並採取監控，同時在海上透過中、英文無線電廣播強勢驅離，要求中方海警船隻立刻轉向，盡速離開該區水域。

我方巡防艇以「船艏壓迫」模式，迫使中國海警船轉向駛離。圖／台視新聞

今年截至12月19日，金門海域受中國海警侵擾高達43次，光是12月就2次，這回挑釁行為惡意升級，直接侵入限制海域。此外，國防部也公布，從18日早上6點到19日早上6點，24小時內一共偵獲共機7架次、共艦11艘在台海周邊活動，國軍將繼續嚴密監控與應處。

金門／綜合報導 責任編輯／網路中心

