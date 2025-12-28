中國5大威脅全面壓迫 賴清德：我的使命是不讓戰爭發生

總統賴清德接受專訪，提及中國已對台灣發動5大威脅。（三立提供）

總統賴清德接受專訪指出，中國已對台灣發動包含國家主權、混淆國家認同等在內的5大威脅，對台灣影響非常大。他強調，身為總統兼三軍統帥，最大的使命就是維護國家安全與區域和平穩定，透過強化防衛實力，「不讓戰爭發生」。

賴清德日前接受三立新聞《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，節目聚焦國防自主、軍購預算、朝野政局等議題。針對提出國防特別預算的必要性，賴清德直言，中國對台灣的威脅已是全方位且長期存在，台灣必須持續提升防衛能力，強化所謂「豪豬戰略」。

中國究竟對台灣構成哪些威脅？

賴清德說明，第1是對國家主權的威脅，包括以斷交、法律戰、扭曲聯合國2758號決議，甚至以軍機、艦船侵擾台灣領空與周邊海域。第2是混淆國家認同，透過話語操作，將「九二共識」從「一中各表」轉為「一中同表」，試圖影響台灣社會的認同基礎。

第3則是不斷滲透、吸收現役與退役軍人從事間諜活動；第4是藉由交流名義，對村里長、民意代表、宗教與社團進行統戰滲透；第5是設立所謂「融合發展示範區」，吸引台商與年輕人赴中發展。賴清德直言，這5種威脅交織，對台灣影響「非常大」。

為何必須讓「豪豬」更強壯？

針對美方提出台灣應成為「豪豬」的說法，賴清德指出，若中國國家主席習近平確實要求在2027年前完成侵台準備，代表中國仍未具備足夠實力。台灣不能因此自滿，而是要不斷提高防衛門檻，讓跨越台灣海峽的侵略行動代價高到無法承受。

對於戰時假訊息問題，賴清德再次強調，任何戰敗或投降的訊息都是假消息，中國可能藉此瓦解民心，因此必須提升全民防衛韌性。他重申，和平無價，但和平必須靠實力支撐，沒有實力作後盾的和談，歷史證明只會走向投降。

賴清德也喊話在野黨，國家安全需要國防預算支持。面對日本、菲律賓、澳洲與歐盟相繼提高軍費，台灣不可能置身事外。他強調，投資國防就是投資和平，台灣絕不能被中國併吞，民主成果與生活方式都不能放棄。

