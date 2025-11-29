「中國5大新軍事據點」曝光 美國防部：4年內飛彈增至3500枚
即時中心／林韋慈報導
賴清德總統26日主持國安高層會議時指出，北京正以2027年完成「武統台灣」準備為目標，加速軍事布局。陸委會最新《大陸情勢季報》也提供了明確跡象，指出從多張衛星圖分析，中共近年在東部沿海大幅擴建軍事設施，從上海到福建至少有五處新建或擴建的基地，涵蓋海軍、空軍與兩棲部隊，積極備戰威懾台灣。
報告指出，上海浦東海軍基地今年5月曾停靠十餘艘兩棲艦艇，包括可載約五千名士兵的075型兩棲攻擊艦，顯示該基地已具備大規模兵力集結能力。福建沿海的福州長樂國際機場也持續擴建，被視為具備成為軍事備援機場的條件，未來可用於加油與物資轉運。距離金門極近的大嶝島因填海造陸大幅擴張，其廈門翔安國際機場被認為具備快速轉換軍用的可能性。漳浦地區的直升機設施同樣持續增建，被專家視為奪取澎湖或後續登陸行動的重要前線據點。
除基地擴張外，美國國防部估計，中國核與常規飛彈儲備四年內增加近五成，總量達約3500枚。雖無法確定多少部署於東海岸指向台灣，但衛星影像顯示火箭軍在沿海新建更多發射架與大型基地，並在農田、山谷、高速公路旁等地展開實彈或模擬發射演練，強化快速部署能力。
華府研究人員指出，中共的龐大飛彈規模本身就是政治訊號，意在對台釋放「抵抗無效」的信息，並向美國傳達「難以有效介入」的警告。報告亦提到中俄軍事合作加深，俄羅斯據傳允許中國取得一整營空降特戰部隊的成套裝備，中方並採購多型可用於奪島作戰的軍備，包括輕型兩棲突擊車與空降裝甲車，並提出改裝與提前交貨需求，顯示其強化奪島與跨海投送能力的急迫性。
陸委會強調，中共東部沿海的軍事化腳步加速，加上火箭軍戰力提升與中俄合作動向，都反映其對台軍事準備愈加具體，未來台海周邊情勢恐更加緊張。
