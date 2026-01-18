中國5年內犯台機率？紐時專欄分析2個訊號

▲中國對台威脅頻頻。圖為台灣空軍幻象2000戰機。(圖／記者呂炯昌攝)

[NOWnews今日新聞] 美國紐約時報知名專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）近日在紐時發表文章，以「與中國的戰爭會如何開始」為題撰文，針對中共攻台機率，他引述了「台灣海峽風險報告」的數據指出，未來5年侵台機率約30%，而中共對台實施海空封鎖的可能性為60%，並提到了中國對台開戰前可能會有的2個訊號。

紀思道認為的中國開戰訊號

紀思道在文中提到，中國攻台的第一波警訊可能是北京採取低調行動，將金融資產撤離可能在戰爭中凍結資產的西方國家。第二個徵兆可能是中國國內發起愛國運動，號召公民捐血。

紀思道引述史丹佛大學學者弗萊曼（Eyck Freymann）新書《保衛台灣》（Defending Taiwan）所描繪出中國武力接管台灣最極端的情境。他提到，在頻繁的部隊調動以及外界仍在爭論這究竟是真實威脅還是虛張聲勢之際，網絡攻擊可能會癱瘓台灣大部分的電網與銀行系統；由於連接台灣與世界的海底電纜遭到破壞，島內的網路服務將變得極其緩慢。

為了進行「斬首行動」，飛彈將襲擊總統府、軍事與情報據點，甚至可能攻擊美國在駐日與關島的基地，以阻止美軍馳援。中國船艦將封鎖台灣，並將重點放在阻斷美國與日本的援助。

「灰色地帶」的日常威脅

紀思道提到，五角大廈的戰略專家們擔憂這類型的入侵劇本，因為這是他們的職責所在。然而，台灣官員們則更專注於中國的「灰色地帶」行動，中國對台發動全面入侵很可能會失敗，這也是他認為未來幾年內不會發生的原因，目前的灰色地帶侵擾對台灣來說形成了日常挑戰，且可能持續增加。此外，這類型的行動同樣存在升級可能性，以及拉入美國參與全面戰爭的風險。

在灰色地帶中，中國目前已在發動網路攻擊、切斷海底電纜，並派遣軍機與軍艦逼近台灣，同時舉行實彈軍演，試圖以此脅迫台灣接受在中國管理下特區化的政治前景，根據台灣政府的一份最新報告，2025 年中國對台灣基礎設施發動的網路入侵平均每天達 260 萬次。

他研判，若中國國家主席習近平想要在不啟動戰爭的前提下加大壓力、進一步消耗台灣，他可以實施「海事隔離」（quarantine）。例如，他可能要求船隻在前往台灣前，先停靠在廈門或上海等中國港口進行「海關檢查」；或要求對開往台灣的油輪進行「環境檢查」。他可以對外宣稱威嚇各國，既然大家都同意「一個中國」，又怎能反對中國政府對運往中國領土的貨物進行海關與安全檢查？如此一來，即便部分船隻不遵守隔離令，也會提高保險與運輸成本，損害台灣經濟。

封鎖與能源危機

紀思道指出，比「隔離」更高一級的行動是「封鎖」，特別是針對石油與天然氣，這很可能導致全面戰爭。台灣經濟依賴進口石油產品，且天然氣儲備僅夠維持兩三週。屆時台灣的未來可能取決於美國總統川普是否願意命令美國海軍護航艦隊抵達台灣以打破封鎖。

紀思道坦言，在他相當尊敬的許多中國觀察家眼中，普遍觀點是未來十年內不太可能發生戰爭，但他們也可能出錯。《台灣海峽風險報告》預測，未來五年內，中國大規模入侵台灣的可能性為30%，對台灣採取海空封鎖的可能性則高達60%。德國馬歇爾基金會（GMF）研究指出，即使是中國戰敗的小規模常規戰爭，也可能導致台、中各10萬人傷亡，美軍亦恐面臨6000人的折損。

如果中國成功吞併台灣，無論是透過戰爭，還是透過灰色地帶壓力與「切香腸」戰術達成，其結果將導致限制中國向太平洋投射力量的第一島鏈崩潰。中國還可能奪取台積電（TSMC）高度先進的晶片廠，就戰略而言，這是全球最重要的公司。美國智庫外交關係協會（CFR）在 2023 年的一份報告中指出，如果這些晶圓廠因戰爭而癱瘓，結果將導致全球經濟大蕭條。

台灣內部的矛盾與準備不足

紀思道強調「威懾」的重要性，如果美國、台灣以及日本、菲律賓等盟友共同努力，便有相當大的機會威懾中國嚴重的軍事行動。

然而，他也點出台灣內部存在一個核心問題，當世界其他地方都在為台海戰爭風險焦慮時，許多台灣人似乎並不以為意。例如在中國最近一次環台軍演期間，台灣股市反而上漲。有些台灣人承認危險，但認為抵抗中國毫無意義且令人絕望。如果台灣受到攻擊時該怎麼辦？一名台灣記者老朋友甚至毫不遲疑地告訴他「投降」，亦有台灣的商業界朋友認為台灣在10年後會被中國控制。

紀思道強調，自己相當熱愛台灣1980年代曾在台灣學習中文。看到人們在那之後建立起一個富裕、高科技的民主國家，但現狀來看，台灣唯獨對如何捍衛這一切缺乏共識，台灣國內被政黨政治，尤其是政黨間的內耗毒害，與以色列、波蘭和韓國等同樣面臨威脅的國家相比，台灣的準備顯得不夠充分，許多人似乎還沒準備好為守護家園的獨立與自由做出重大犧牲。

紀思道提到，儘管台灣的總統賴清德意識到中國的風險，並試圖增加軍費預算、提升軍事整備。但他提出的軍事特別預算甚至可能無法在立法院通過。他指出，如果台灣人自己都沒有明確意願做出重大犧牲準備，美國人為什麼要冒著生命危險並花費數十億美元來保衛他們？他也盤點賴清德正積極推動軍事改革，2026 年國防開支已突破GDP3%，目標在2030年提升至5%，同時，政府也將役期由過去的4個月延長至1年。

最後，他強調，考量到利害關係，美國外交政策的首要任務必須是在不挑釁中國的情況下威懾中國，威懾意味著與台灣、日本及其他國家合作，建立一個共同戰線，不僅針對全面入侵，也針對灰色地帶的壓力。如果威懾失敗且戰爭爆發，取勝當然比敗戰更好，但如美國前總統甘迺迪曾說過的，這可能是一個「即便是勝利的果實，也如同口中的灰燼」的案例。

