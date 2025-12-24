中國5月女嬰手術不治「屍檢揭重大疏失」 名人聲援：錯得太離譜

中國浙江省寧波市一名5個月大的早產女嬰「小洛熙」，今年11月在寧波大學附屬婦女與兒童醫院接受心臟手術後不幸身亡。（示意圖／翻攝自pexels）





中國浙江省寧波市一名5個月大的早產女嬰「小洛熙」，今年11月在寧波大學附屬婦女與兒童醫院接受心臟手術後不幸身亡。家屬質疑院方醫療疏失，隨著官方調查及屍檢報告公布，院方診斷與手術過程的多項疑點浮上檯面，事件引發外界關注，不僅《BBC》報導，就連名人也聲援。

根據陸媒報導，女嬰於11月11日例行檢查時，被診斷為「混合型房間隔缺損」。主治醫師表示病況危急，若不立即手術恐影響發育甚至造成腦性麻痺，並強調手術屬低風險微創，時間約2.5至3小時。11月14日手術當天，實際全麻時間長達7小時，期間二次開胸，女嬰最終於當晚搶救無效死亡。

事發後，寧波市衛健委介入調查，12月14日公布結果指出，醫療團隊在術前風險評估、手術操作及術後監護等方面均存在過失，醫院亦有管理及應急處置不足問題。涉事主刀醫師、麻醉科主任等人遭免職，院長被記大過，相關責任仍待醫療事故鑑定。

12月19日女嬰母親公開部分屍檢報告，內容再掀爭議。報告指出，女嬰手術創口未完全縫合，心房中隔補片未完全覆蓋缺損部位，且未檢出院方術前診斷的「冠狀竇型房間隔缺損」，僅發現一處繼發孔型房缺。死因被判定為手術併發心力衰竭及呼吸衰竭。

多名醫療專家指出，直徑較小的繼發孔型房缺在嬰兒期有自行癒合可能，未必需要緊急手術。事件曝光後引發輿論譁然，公眾對涉事醫院及醫師專業性產生質疑。女嬰父親表示，家屬唯一訴求是「查明真相」，目前法院已受理家屬提起的醫療糾紛訴訟，相關單位表示將依鑑定結果依法處理。

事件曝光後也引起外界關注，中國大陸歌手韓紅公開發文直批這起病例「錯得太離譜」，此外，前《環球時報》總編輯胡錫進、奧運金牌得主鄧琳琳、國際超模何穗等名人也陸續發聲，案件更登上《BBC》等國際媒體，目前外界仍在關注後續發展。

