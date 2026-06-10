中國5月CPI年增1.2% 分析：物價水準持續偏低

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）中國國家統計局最新數據顯示，5月份中國消費者物價指數（CPI）年增1.2%。中國經濟學家表示，當前中國國內物價水準偏低的局面仍未出現根本變化。

中國國家統計局今天發布的數據顯示，2026年5月，中國CPI年增1.2%，漲幅較4月持平。5月扣除食品和能源的核心CPI年增1.1%，漲幅較上月回落0.1個百分點。

據中國證券時報、界面新聞等媒體報導，東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，整體看來，中東地區地緣政治衝突帶來的輸入性通脹效應在5月處於高位穩定狀態。5月剔除變動較大的能源和食品價格，更能反映基本物價水平的核心CPI繼續處於偏低狀態。這代表後期促消費政策還有較大發力空間。

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馮琳接著表示，中東地緣政治局勢走向和持續時間是決定國際油價走勢的關鍵，進而也會成為牽動國內CPI的重要因素，而外部地緣政治波動會對出口、國內投資和消費動能形成擾動，進而影響整體物價走勢。

馮琳強調，「在6月中東地區維持停火的前景下，預計6月CPI同比仍會在1.2%左右；剔除高油價帶來的輸入性通脹因素，當前國內物價水平偏低的局面尚未出現根本變化」。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬說明，在低基數效應、油價高位運行和服務消費季節性回暖將支撐年增溫和上行，然而食品價格，尤其是豬肉價格低位運行仍將構成拖累，CPI預計仍在1.5%以下區間波動。

溫彬指出，對於宏觀政策而言，仍需針對提振終端需求發力。貨幣政策暫時受到物價掣肘，寬鬆空間受限，財政政策或可發揮更大作用。比如，快落實穩就業、擴內需、促增收各項措施，通過超長期特別國債、消費品以舊換新等政策工具，提振消費，打通從生產面到消費面的價格傳導堵點。（編輯：朱建陵）1150610