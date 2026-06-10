中國5月CPI年增1.2% PPI年增3.9%創近4年新高

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（中央社記者廖文綺上海10日電）中國國家統計局最新數據顯示，5月份中國消費者物價指數（CPI）年增1.2%，與上個月漲幅持平；生產者物價指數（PPI）年增3.9%，連續3個月上漲，並創近4年新高。

據中國國家統計局10日公布，5月CPI月減0.1%，4月為上漲0.3%；5月CPI年增1.2%，與4月漲幅持平。

5月PPI月增0.5%，漲幅較4月縮小1.2個百分點；年增3.9%，漲幅比4月擴大1.1個百分點，高於路透調查預估的3.8%，創下2022年7月以來的新高。

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中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，5月CPI月減0.1%，主要受到能源與服務價格回落影響。受國際油價傳導效應影響，國內汽油價格由4月上漲12.6%轉為下降0.3%，帶動能源價格由上月上漲5.7%轉為下降0.1%。

此外，受五一連假過後出行需求季節性回落影響，服務價格由4月上漲0.5%轉為5月下跌0.1%，對CPI月增率的影響也由原先推升0.22個百分點，轉為拉低0.03個百分點。

對於5月PPI月增0.5%，漲幅較4月縮小，董莉娟分析，雖然算力需求增長等帶動有色金屬、電氣機械和計算機相關行業價格上漲，但受國際原油價格波動影響，國內相關行業價格由漲轉降，抵銷部分漲勢。（編輯：陳鎧妤）1150610