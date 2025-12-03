中國5款App有資安風險 數發部籲國人提高警覺

記者郭曉蓓／臺北報導

數位發展部今（3）日召開記者會，公布抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款中國行動應用程式（App）在使用上存在資安風險，包括蒐集敏感性資訊等6大風險行為，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。

數發部表示，5款中國受測App的資安風險，普遍存有6大風險行為，包括蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享。

廣告 廣告

數發部進一步解釋，一旦民眾同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，如手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。

數發部提醒民眾，由於中共依照《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門，這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中共特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都處於極高的風險。

數發部表示，依民國114年9月新修正的資通安全管理法規定，公務機關不得下載、安裝或使用這些危害資通訊安全的App，公務機關發配供業務使用的資通訊設備，如手機、筆電，也不得下載、安裝或使用，政府網路（如 GSN）也將全面阻擋這5款 App，以確保資通訊安全。

為保障個資安全，數發部呼籲民眾避免安裝或使用這5款資安高風險App，並在使用其他應用程式時採取相關防護措施，包括「詳閱隱私政策條款」，在安裝App前，務必仔細閱讀隱私條款，了解App如何使用及儲存您的資料；「確認權限請求的合理性」，App在要求允許權限時，應評估其合理性及必要性，並應定期檢查手機App的權限設定，關閉非必要的權限；「使用資安防護工具」，建議可安裝防毒軟體，以阻擋惡意網站、過濾詐騙簡訊等，也可使用電信業者提供的網路防護服務，以防範惡意及釣魚網站、阻擋病毒入侵、偵測惡意程式。