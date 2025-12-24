中國500強公司爆雷疑受地產拖累 投資門檻逾百萬

（中央社記者張淑伶上海24日電）又一家標榜「中國500強」公司的金融理財產品爆雷。專營黃金珠寶產業鏈的金雅福公司，其深圳總部人去樓空，地產項目停工，民眾投資金額在人民幣數十萬到數百萬元之間，如今面臨虧損。

綜合鳳凰網與界面新聞報導，近日，多名投資者反映在深圳金雅福控股集團有限公司下屬公司購買的理財產品無法兌付。儘管現貨黃金價格23日再創歷史新高，但這些投資黃金產品的投資人卻血本無歸。

金雅福集團總部已人去樓空，且提供的搬遷地址實為空置單位；集團的工程項目目前也處於停工狀態；位於深圳的黃金珠寶博物館也已被搬空。

根據官網介紹，金雅福集團創立於2006年，深耕黃金珠寶產業鏈，是以文創研發、黃金回收、精煉及倉儲物流等服務為一體的貴金屬綜合服務商。連續兩年獲評「財星」（Fortune）雜誌中國500強，連續7屆中國企業500強，連續8屆中國民營企業500強，下屬企業獲得「國家高新技術企業」「專精特新」等稱號。

投資者說，金雅福門市推銷的「黃金委託理財」產品，買時要簽署兩份合約，即黃金購買合約和委託投資合約，後者約定將購買的「黃金」委託給金雅福關聯公司（深圳博耀創金擔保投資有限公司）運作。據稱投資門檻是人民幣30萬元（約新台幣132萬元），年化收益率8%。

報導指出，多數投資者表面上買黃金、實則買理財產品，很多人連實物黃金都沒見過，錢就被投入了資金池。但這些資金的底層投資標的究竟是什麼，很多人並不清楚。

今年5月，一些地區的金雅福理財出現「小額兌付延遲」，11月後大額兌付申請被頻繁駁回，有些銷售人員甚至「失聯」。據每日經濟新聞報導，有投資者抵押了家中多套房產拿去投資，前後總投資金額超700萬元，目前仍有200萬沒有兌付。

鳳凰網指出，金雅福近年屢次投資房地產項目，涉及老舊區域改造、產業園等多種形態。金雅福理財資金的35%至40%都投向了長期地產項目。

資料顯示，2022年中，金雅福在廣東佛山首期計劃投資60億元建設黃金珠寶創新生態城，但項目建設進展極其緩慢，到2025年底，項目還大部分處於拆遷階段，這意味著大量資金被迫長期沉澱。

此外，金雅福還布局了深圳阪田深奧文化產業園、中山翠亨產業園等多個產業地產項目，這些項目也都面臨不同程度的建設和運營壓力，使得資金回籠更加緩慢。由於資金出現問題，今年以來，金雅福在銀行管道的黃金交貨期頻繁延後，多家銀行已暫停與其合作。

深圳市鹽田區相關部門工作人員22日表示，政府正在監管此事，圍繞金雅福事項已成立專班，正在登記材料，相關材料會交給警方處理。

中國房地產低迷、經濟不景氣，有關金融理財產品暴雷的消息頻傳。除了金雅福，中國浙江浙金資產運營股份有限公司多個金融產品11月出現逾期無法兌付，規模高達200億元，大批投資人連日來圍堵浙江省政府、寧波市政府抗爭，讓官方顏面無光。坐擁3家上市公司的知名浙商俞發祥已因此被警方帶走。（編輯：陳鎧妤）1141224