中國52件文物丟失遭竊！貴州博物館占29件 館方辯：40年前就不見

中國博物館管理再度陷入爭議。繼南京博物院前院長徐湖平盜賣館藏，導致大量國寶流失的醜聞曝光後，貴州省博物館也被揭發共有29件文物失蹤或遭竊，占去年全國遺失文物總數的一半以上，館方管理不當成為社會強烈質疑焦點。

根據中國「被盜（遺失）文物資訊發布平台」數據顯示，貴州省博物館（老館）2025年有29件文物遺失。（圖／Wiki）

根據中國「被盜（遺失）文物資訊發布平台」數據顯示，2025年共通報52件套文物失蹤，其中貴州省博物館（老館）就占了29件。當中僅1件確認遭竊，其餘28件均屬遺失。失蹤文物橫跨不同時期，包括2000年前的17件，以及2000年後的12件，涵蓋苗族特色文物、西漢三方私印、漢代石玦、東漢銅壺、清代佛像等，皆具歷史與藝術價值。

對此，貴州省文化和旅遊廳回應，這些文物的遺失時間介於1986年至2008年間，並非近期才發生。官方強調，將成立跨部門調查小組，徹底釐清相關責任，同時要求全省博物館加強館藏管理。

然而，消息仍引發中國網友怒火，許多人質疑部分文物早在1986年就已失蹤，卻直到2025年才被公開列入平台，痛批形同「讓賊來保管錢包」、「這是用遺失掩蓋監守自盜」、「一個博物館出問題，很可能大部分博物館都有問題」。輿論普遍認為，博物館制度性漏洞才是文物安全的最大隱憂。

