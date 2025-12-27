中國6大學生參觀國企墜落礦漿溺斃 調查報告建議究責42人、僅4人涉刑責

中國東北大學6名大三生在中國黃金集團內蒙古礦廠見習時，因格柵板脫落墜入滿是礦漿的浮選槽中「溺斃」。圖為礦廠示意圖。翻攝自微博



中國內蒙古7月間曾發生六名大學生在一處國企選礦廠墜落溺斃的悲劇。時隔5個月後，當局今天（12/27）公布事故調查報告，建議對42人追責問責，其中僅建議對4名國企人員追究刑事責任，另建議對27名國企人員、6名校方人員、5名政府官員予以行政處分。

這起事故發生在中國黃金集團（簡稱「中國黃金」）內蒙古礦業有限公司的選礦廠，該公司是中國黃金行業唯一的中央企業，前身是中國國家黃金管理局，目前由中國國務院國有資產監督管理委員會管理。

今年7月23日，中國東北大學礦物加工工程科系的6名大三學生在選礦廠見習時，因腳下的格柵板脫落，墜入下方的礦物浮選槽中，現場人員搶救47分鐘後抬出6人，但全部確認死亡，另有一名同時墜落的帶隊老師受傷。

時隔5個月，內蒙古自治區應急管理廳網站發布報告，認定這起事故是「較大生產安全責任事故」。

報告指出，依實習計畫，東北大學資源與土木工程學院55名師生進入中金內蒙古礦業選礦廠三系列浮選車間現場學習。人員站立的1#浮選機浮選槽上方格柵踏板脫落，1名老師和6名學生共7人墜入浮選槽內。

●格柵板問題重重

報告稱，直接原因是事故區域安裝的格柵踏板小於設計尺寸、加裝的支撐槽鋼焊接方式不符合承重鋼結構焊接要求、焊縫長期處於潮溼環境中鏽蝕嚴重、人員偏離安全路線聚集在作業平臺、人群荷載超過槽鋼與主樑連接處的焊縫承載力，致使槽鋼和格柵踏板突然脫落，人員墜入浮選槽被礦漿淹溺窒息而亡，排除了中毒、灼燒和機械傷害等因素。

事故發生時，格柵板突然脫落，致6名大學生墜入滿是礦漿的浮選槽中溺斃。圖為礦廠示意圖。翻攝微博

報告稱，發現有人員墜落後，企業車間工作人員立即按下浮選機急停開關，與老師共同組織撤離並核對人數，救起一名扒在浮選機溢流堰上的墜入人員並送往醫院救治。

報告指出企業、監管部門、地方政府及大學校方存在的問題，稱事故發生單位現場安全管理粗放混亂、安全生產管理制度存在漏洞、隱患排查治理流於形式、選礦廠建設期間管理不規範；實習帶隊教師風險意識不強、實習安全預案缺乏針對性。

報告也指出，事故相關單位存在違規承攬工程、違法分包工程、督導檢查和監管不力、對安全生產工作重視程度不夠等問題；相關監管部門存在未有效督促企業落實安全生產主體責任、統籌安全和發展不夠、監督管理失察、發揮非煤礦山行業主管部門作用不力等問題。

報告建議對事故中涉嫌犯罪的中金內蒙古礦業4人移送司法機關追究刑事責任，目前公安機關已對其採取刑事強制措施；另建議對中金集團及其所屬企業27人分別給予撤銷黨內職務、黨內嚴重警告、政務撤職、降級、記大過、行政處罰、誡勉處理；對東北大學資源與土木工程學院6名人員分別給予警告處分、誡勉處理、批評教育並作出書面檢查。

●報告建議將應急管理局長「雙開」

報告也建議，對內蒙古新巴爾虎右旗應急管理局原局長給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送司法機關審查起訴；對新巴爾虎右旗政府兩名副旗長和呼倫貝爾市礦山安全監管局局長、呼倫貝爾市自然資源局副局長共四名公職人員，分別給予批評教育並責令作出書面檢查，政務記過、政務記大過處分。

報告強調，監管部門要堅持嚴格履行安全監管責任，企業要深刻汲取事故教訓，舉一反三，持續夯實安全生產主體責任，加強安全生產管理。

中國網友紛紛對事件表示悲痛，表示「大好的青春再也回不來了」、「大學生在這種事情上死亡，誰都接受不了」，「有這麼多人來參觀都不提前做好安全防範，可想而知企業平時有多缺乏管理了」「那個池子上方根本不能站人，還一次上去6個人」。

也有不少人對報告內容有意見：「書面檢討就跟在學校寫的檢討書一樣。」「每次都是舉一反三，這詞到底誰研究出來的呢？」

