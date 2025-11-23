中國7旬老婦赴日旅遊「錢包遭機場安檢員偷走」 中媒再指治安問題
據日本媒體近日報導，本月20日，成田機場的安檢員遭逮捕，他涉嫌偷竊一名70多歲中國籍女遊客的錢包。日中關係近期急遽惡化，中國政府呼籲國民避免赴日，該偷竊案件發生後，又有中國媒體指向日本的治安問題。
據日媒《每日新聞》報導，本月20日，在日本千葉縣的成田機場，25歲的保安檢查員近藤幸雄，遭到警方逮捕。
警方表示，近藤涉嫌偷竊一名旅客的錢包，裡面裝有64萬日圓（約12萬元台幣）的現金。
據悉，該錢包遺落在機場的安檢處，錢包的主人是一名來日本旅遊的73歲中國籍女子，女子在登機後發現錢包不見，請機場人員幫忙尋找，卻未能找到。
報導指出，女子事後透過住在日本的親戚，向警方報案，近藤的犯行才曝光。
調查過程中，近藤供稱：「我看到錢包裡面有大量現金，以為錢包的主人不會回來，就把它拿走了。」
日前日本首相高市早苗表達挺台立場，中日關係急遽惡化，中國外交部已呼籲國民，日本治安惡化，暫時避免赴日，這起失竊案件發生後，《澎湃》等中國媒體再度提及日本的治安問題。
