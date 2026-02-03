中國8成以上都沒護照！卓冠廷看傻：李貞秀是在證明給鬼看喔？

政治中心／黃依婷報導

民眾黨中配立委李貞秀今（3）日宣誓就職，不過國籍仍成爭議問題，甚至一度喊出「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後稱其口誤，不斷強調自己出生至今沒拿過中國護照，「僅有中華民國護照」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷也曬出統計吐槽「中國8成以上的人都沒有護照，李貞秀你是在證明給鬼看喔？」。

卓冠廷發文，李貞秀一再強調「出生至今沒拿過中國護照」，試圖證明自己與中國無關，不過根據中國統計，2018年中國持有護照的人僅佔全國人口13%，等同於中國8成以上的人都沒有護照，讓他不解直呼「李貞秀你是在證明給鬼看喔？」。

據了解，李貞秀受訪時強調，她熱愛台灣、認同中華民國，且中選會也頒發當選證書給她，方才更在大法官面前宣誓完成，身為立委，她唯一效忠中華民國，來台灣居住超過三十年，住的時間比在中國久，且五個小孩都是台灣人，「請國人同胞放心，我熱愛台灣，保護台灣的決心不比任何人少」。

現場媒體也喊話「能否花十秒鐘宣示放棄中華人民共和國國籍」？李貞秀卻脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍啊」，自己出生至今沒拿過中國護照，媒體也問「所以你只有中華民國國籍？」她則不斷表示自己出生至今只有中華民國的護照，隨後民眾黨團主任陳智菡上前提醒，她再次表示自己只有中華民國護照，是為口誤。李貞秀也強調自己絕對效忠中華民國，唯一效忠中華民國，沒有問題，她也認同立委只能有中華民國國籍。

