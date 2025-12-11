中國87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 宣布和女兒、繼子斷絕關係

中國書畫大師范曾11日出席公開活動，不但官宣得子，還稱和前段婚姻的女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。翻攝百度



中國87歲書畫大師范曾8月爆出「失聯風波」，還一度傳出范曾家中的收藏品，被小50歲的嫩妻徐萌搬空。時隔多月後，范曾今日（12/11）於北京公開露面並捐贈字畫，同時首次對外說明近況，並於個人微博及專訪中透露近期喜得一子、搬入新居，強調家庭生活「愉快幸福」。范曾還於聲明中表示，妻子徐萌未來將全面處理其公、私事務，並和原有的兩名子女及其家屬斷絕關係，藉此回應外界對其健康狀態與家庭紛爭的疑問。

范曾今日在北京參加活動並捐贈字畫，是他自8月傳出失聯風波後首度公開露面。會後范曾回應媒體近況時，表示「最近生了獨子，搬了新家，是一個非常愉快、非常幸福的家庭」，同時還宣稱「以後年歲高了，我家裡的內政外交，就委託我的愛妻徐萌來全面掌握，他人無權干涉。」

針對日前失聯風波，范曾表示，近期有人以其子女名義造謠、挑動矛盾，甚至危及家庭安全，如今正式宣布自即日起，和與前妻所生的女兒范曉蕙、繼子范仲達及其家屬斷絕關係，不再有任何往來，並解除先前所有委託、授權及合作，相關人員與其公司亦不得再以范曾名義對外活動，他保留追究法律責任的權利。

范曾表示，其公益慈善事務未來將由北京十翼文化藝術基金會處理，商業相關事務則由十翼（北京）文化藝術有限公司辦理，同時強調未來將與妻子共同投入文化藝術及公益活動。

現年87歲的范曾是中國書畫巨匠，多幅作品都曾拍出過億元天價，成交價最高的作品「琴棋書畫」拍賣價甚至高達4.3億人民幣（約台幣19億元）。2024年4月10日，時年86歲的范曾和小他50歲的嫩妻徐萌結婚，當時還曾公開發布書法親筆信，稱「徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復」。

