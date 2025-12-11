中國87歲書畫大師「喜得獨子」廝守小50歲嫩妻 宣布與女兒、繼子斷絕關係

中國87歲書畫大師范曾「喜得獨子」，透露一家三口已遷入新居。（翻攝自微博）

中國87歲知名書畫家范曾去年再婚小她50歲的嫩妻徐萌引發討論，今年8月女兒爆料他被繼母帶走失聯，最後證實為家族內鬥。范曾今（11日）在微博發出3點聲明，透露他與徐萌近期喜得獨子，報喜之餘，他宣布和女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係，今後個人事宜全數交由妻子徐萌處理。

聲明中，范曾首先提到「我與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，幸何如哉！」透露他們一家三口已遷入新居，夫妻倆將長廂廝守，以慰餘生。其次，鑑於他年事已高，今後他大部分的事宜交由妻子處理，「即日起，凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉。」

最後范曾指出，近期有人曾以他子女名義，以「尋找、關懷」為由，惡意虛構事實，公然誹謗他與妻子；另有人打著「范曾子女」旗號，以「保護」他為藉口，直接或間接危害他們一家三口的人身安全，嚴重干擾全家的生活。

為此范曾表示「即日起，我本人與范曉蕙、范仲達2人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。」也與上述2人及其家屬持股、管理、經營或與有關的公司及實體，不再保持或延續任何的合作。「同時解除並撤銷對上述2人及其家屬、其所涉及實體的任何委託、授權或其他合同關係。」

范曾並要求上述人員及實體不得再以他的名義對外從事任何活動。「對其在銷售、展覽、贈與或其他任何活動中涉及到我本人名義的藝術作品，我個人均不予置評，但保留追究其法律責任的權利。」

中國87歲書畫大師范曾宣布和女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。（翻攝自微博）

