中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

中國書畫大師范曾11日在微博宣布官宣得子，並與前段婚姻的女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。

范曾11日在北京參加活動，並捐贈字畫，這是他自8月「失聯風波」後首度公開露面。會後，范曾回應中國媒體近況，稱「最近生了獨子，搬了新家，是一個非常愉快、非常幸福的家庭。」、「以後年歲高了，我家裡的內政外交，就委託我的愛妻徐萌來全面掌握。」

范曾是中國書畫巨匠，多幅作品都被拍出過億元天價，成交價最高的作品「琴棋書畫」賣到4.3億。2024年4月10日，時年86歲的范曾宣布和小他50歲的第四任妻子徐萌結婚，曾公開發布書法親筆信稱「徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復」。

今年8月，范曾女兒范曉蕙爆料，87歲的父親被嫩妻徐萌「盜走」20億人民幣字畫古董，人去樓空，外傳這是家族內鬥。

范曾11日聲明

一、我與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，幸何如哉！茲後我與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！

二、鑒於本人年事已高，與吾妻喜結良緣以來，我本人大部分事宜已交由吾妻處理。即日起，凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉。

三、近期我身邊有人惡意挑起矛盾，無視我的名譽、健康與合法權益，我深感無助、痛心！有人曾以范曾子女名義，以「尋找、關愛」范曾為由，惡意虛構事實，公然誹謗我與吾妻；另有人打著「范曾子女」旗號，以「保護」范曾為藉口，直接或間接危害我們一家三口人身安全，嚴重干擾我們的生活。

故此，即日起，我本人與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。我本人也與上述兩人及其家屬、以及持股、管理、運營的，或與之有任何關聯的公司及實體，不再保持或延續任何形式的合作關係。同時解除並撤銷對上述兩人及其家屬、其所涉及實體的任何委託、授權或其他合同關係。上述人員及實體不得再以我的名義對外從事任何活動。上述人員及其實體的任何活動也均與我本人無關。對其在銷售、展覽、贈與或其他任何活動中涉及到我本人名義的藝術作品，我個人均不予置評，但保留追究其法律責任的權利。

四、自即日起，我本人涉及的一切公益慈善事務，僅通過北京十翼文化藝術基金會完成；商業運營相關事務，將通過十翼范曾（北京）文化藝術有限公司辦理。

