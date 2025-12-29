中國9千萬介選造韓流？藍委批抹紅：馬維拉不夠湊韓維拉

洪孟楷指中國介選造韓流指控是有心人士抹紅。資料照 李政龍攝



外媒報導，中國砸9千萬台幣造「韓流」、挺韓國瑜2018年參選高雄市長。國民黨立委洪孟楷今（29日）表示「馬維拉不夠，還要韓維拉來湊？」，台灣社會不能只剩抹紅這一條路。

日本《讀賣新聞》報導稱，2018年九合一選舉，韓國瑜以黑馬之姿、翻盤當選高雄市長，掀起一股「韓流」。當時中國解放軍有意介入選舉助韓當選，並向企業尋求協助，對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）為資金。近日有網友在X上曝光從暗網取得、疑為當時解放軍官員「丁處長」與北京「沃民高新科技」負責人齊中祥的錄音內容。

洪孟楷上午在臉書發文說，週末突然流出來路不明的音檔，接著外國媒體報導，國內特定媒體立刻接球，再配上不具名「國安人士」說法，整套流程一氣呵成，矛頭直指韓國瑜。硬是把2018年民怨累積、民心爆發的「韓流」，說成廉價的中共介選。難道一個馬維拉還不夠，現在還要韓維拉來湊？問題是，不管怎麼轉移焦點，台灣社會都不能只剩「抹紅」這條老路。

他說，韓國瑜自2024年擔任立法院長以來，表現穩健務實，在一次次政治攻擊中獲得更多肯定。越打支持越多，越抹反效果越大。甚至連民進黨立委在日本共同出訪時，也公開肯定韓院長以中華民國為榮、心繫台灣的態度。偏偏就在這個時候，刻意翻出七年前的舊事大做文章，目的其實不言而喻。

她表示，也難怪韓國瑜直言就是「抹紅抹黑、轉移執政不力」。這種沒頭沒尾、硬扣帽子的攻擊，連佛都會發火，更何況，現在被攻擊的是國家最高民意機關的院長。難道是之前院際協商不照劇本走，就要被抹紅，甚至說不到一億元就能顛覆台灣選舉，這不只是離譜，更是徹底羞辱台灣人民的選擇與智慧。

洪孟楷說，2025年即將進入尾聲，執政黨更應該向國人交代的，是三件攸關全民的大事：對美關稅談判的進度與條件為何？總預算違法漏編，為何一拖再拖？詐騙案件居高不下，民眾安全誰來負責？這些問題，遠比抹紅在野黨更值得面對。

他說，台灣民主的可貴，不只在於顏色多，而是在於人民有判斷力、有選擇權。民主不是用來恐嚇人民的工具，更不是可以對任何在野黨隨意抹紅、卻不用負責的藉口。「韓院長加油、台灣加油！」

