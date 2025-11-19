中國9月減持美債5億美元

【時報-台北電】上班族有可能存到2.5億嗎？美國93歲清潔工就做到了！他從小貧困，工作到76歲，長抱95檔大型、配息股逾60年，依然節儉度日，過世後留下2.5億，並捐出2億做公益，他完成了一場「人生只能活一次」的複利奇蹟，最近推出新書《有錢到老後》作家嫺人表示，如果每月投入1.4萬，年報酬率8%，60年後就能滾出2.5億，但這樣的人生有誰想要？ 嫺人在臉書「嫺人的好日子」表示，我們一定覺得這輩子不可能存到800萬美元(約2.5億台幣)？但說真的，我們也沒他那麼省，看完他的故事，很大機率也不會羨慕他，或是覺得誰會活那麼久？ 1921年美國出生的雷諾．里德(Ronald Read)出身貧寒，靠自己完成高中學業。二戰後回到家鄉，成為佛蒙特州加油站員工，工作25年後，又在百貨公司當清潔工，一直到76歲才退休。 看到76歲退休還是清潔工，多數人就沒興趣了吧？而且他還過得很簡樸，開舊卡車、穿舊衣、早餐是咖啡配甜甜圈；進城會多走幾條街，只為省下1美元的停車費。 但這樣的他，在2014年93歲去世時，卻留下800萬美元(約2.5億台幣)的資產，其中600萬美元(約2億台幣)捐給當地醫院和圖書館。 他不

時報資訊 ・ 1 天前