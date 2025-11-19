中國9月減持美債5億美元
（中央社記者李雅雯台北19日電）美國財政部最新報告數據資料顯示，中國9月減持美債5億美元（約新台幣155.85億元），今年內第5度減持美債。中國美債持倉規模為第3大，次於日本、英國。
據澎湃新聞19日報導，美國財政部於當地時間18日公布2025年9月國際資本流動報告（TIC）。報告數據資料顯示，2025年9月美債前三大海外債主依序為日本、英國、中國。
今年9月，日本增持美債89億美元，持倉規模1兆1893億美元，其為美國第一大債主；英國減持393億美元，持有美債8650億美元，持倉規模保持第二；中國減持美債5億美元達7005億美元，為今年第5度減持美債。
美國財政部公布最新數據資料外，同時調整部分先前資料。結果顯示，從2022年4月起，中國美債持倉一直低於1兆美元，整體呈現減持趨勢。2022年、2023年、2024年，中國分別減持美債1732億美元、508億美元、573億美元。
今年截至8月，中國各月份增、減持美債狀況分別為，1月增持18億美元、2月增持235億美元、3月減持189億美元、4月減持218億美元、5月減持109億美元、6月持有量不變、7月減持358億美元、8月增持41億美元。
受到美國政府停擺影響，美國財政部8月TIC報告未如期公布，這次數據資料發布同步公布8月、9月數據資料。（編輯：廖文綺）1141119
