中國9機艦擾台、1空飄氣球越中線！國防部：嚴密監控

中共空飄氣球頻越台海中線！國防部今（28）日公布解放軍最新動態，自27日上午6時至28日上午6時，共偵獲1枚空飄氣球、4架軍機及5艘軍艦在台海周邊活動，氣球於昨（27）日下午1時5分再度穿越台海中線，這已經是過去一週以來第5次有空飄氣球擾台。

國防部表示，該空飄氣球於昨日下午1時5分，從基隆西南方約114浬位置穿越台海中線，飛行高度約17000呎。另外，昨日上午9時25分至下午7時，有4架軍機及5艘軍艦在台灣西南空域及金門周邊活動，國軍全程掌握，並用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處



針對共軍連日出動空飄氣球及軍機擾台，國防部強調，國軍對於共軍活動全程嚴密監控，確保國家安全。

