中國A股2025年封關 滬指全年上漲18.41%

（中央社記者李雅雯台北31日電）中國A股2025年封關日，終場滬指上漲0.09%、收3968.84點，全年累計漲幅18.41%；創業板指下跌1.23%、收3203.17點，全年累計漲幅達49.57%。

中國A股三大指數31日收盤，終場滬指上漲0.09%、收3968.84點；深證成指下跌0.58%、收13525.02點；創業板指下跌1.23%、收3203.17點。

據澎湃新聞31日報導，2025年滬指全年累計漲幅為18.41%、深證成指上漲29.87%、創業板指暴漲49.57%。

報導彙整多家券商分析。東莞證券認為，近期A股市場呈現連續上漲態勢，跨年行情逐步啟動。加上目前政策環境、市場情緒及部分行業產業邏輯的多重利多，在機構資金持續支持下，市場有望推動指數往2025年內高點區間靠攏。

德邦證券認為，A股「慢牛」行情未變。目前滬指再度逼近4000點，市場成交額提供充足流動性，近期美元兌人民幣匯率升破7，中國資產吸引力增加，外資或將持續流入，市場流動性環境維持寬鬆，未來或將延續震盪慢牛走勢。

東方證券指出，31日是2025年最後一個交易日，市場大多不會出現較大波動，推估熱點會持續圍繞在機器人、商業航太、能源金屬等近期焦點類股上，這波動能也會延續到2026年元旦後。（編輯：邱國強）1141231