中國AI公司加速「出海」，為什麼香港成了關鍵一站？

今年1月，香港中環交易廣場外的電子螢幕晝夜閃爍。 短短一周，幾家中國大陸科技公司接連在港交所「敲鐘」上市。北京大模型公司智譜AI、上海伊露維達CoreX、以及手術機器人公司深圳銳視醫療同一周掛牌，合計籌集約92億港元。

熱度很快延續。幾天後，AI初創公司MiniMax也在香港完成IPO。百度AI晶元子公司崑崙芯據報已向港交所保密遞表，市場上還有更多相關企業在排隊等候窗口。

這畫面多少帶點「回潮」的味道：香港又開始忙起來了——這次最搶眼的主角，是AI和高科技公司。 路透社援引數據稱，2025年香港通過115宗上市共募資372億美元，其中AI與高科技貢獻了重要增量。

那麼，為什麼這些企業都找上香港？

不少中國AI公司想走出海外，但外部環境變得更複雜：中美科技競爭加劇、出口管制範圍擴大、跨境審計監管存在不確定性。「出海」不再是把產品賣出去這麼簡單，同時要搞定錢從哪來、規則怎麼過、海外怎麼落地、人才去哪找？

香港是他們應對難題的「關鍵一站」。

為何上市再「熱」起來？

AI產業的營運並不便宜。訓練大模型需要算力，算力意味著昂貴的晶元、電力、數據中心。 與此同時，頂級工程師的成本也在飆升。很多公司即使有客戶，也要長期燒錢做研發、合規、迭代等。

對不少企業來說，在真正穩定盈利之前，融資幾乎是繞不過去的事。

而上市（IPO）是融資的其中一個重要途徑。

香港曾是全球最大的IPO市場，但自2021年股市表現下滑之後，新股市場一度沉寂。不過到2025年，IPO又再次回暖。

香港交易所數據顯示，由2025年初截至12月中旬，共有100多家公司在港上市，融資總額超過2700億港元。

瑞銀全球投資銀行部副主席李鎮國曾分析原因，指出外資重新部署亞洲市場，持續增加對中資股的配置；美聯儲降息週期推動資金回流香港等因素，均帶動了IPO市場回升。

市場回暖，對正處在擴張階段的AI公司而言，就等於融資視窗開了。進入2026年，科技股熱度延續，不少與AI和晶元相關企業在上市首日獲得顯著漲幅。

諮詢公司DGA Group合夥人、中美科技政策專家保羅·特裡奧洛（Paul Triolo）對BBC說，從融資規模與上市管道來看，香港已重新獲得全球主要IPO市場地位，並將持續吸引AI及相關企業，包括AI晶片設計、推理基礎設施、機器人與自動化，以及其他專業技術領域。

他指出，2025年AI與半導體上市是推動市場回暖的關鍵因素，「預計這一趨勢將在2026年進一步加速。 」

為何是AI？

但問題是，為何這一輪來港上市的，大多是AI與相關硬科技公司呢？

特里奧洛向BBC指出，這與地緣政治和國家產業定位密切相關。

目前全球AI競爭升溫，供應鏈的不確定性也同步上升。例如2022年10月與2023年10月，美國先後推出並更新針對中國的先進運算與半導體製造相關出口管制，讓算力獲取、晶片供應與合作方式都更容易受到政策變化牽動。

同時，中國也把科技創新與自強自立放在更突出的位置。中共中央的「十五五」建議明確提出，將「加快實現高水平科技自立自強」定為核心目標；並提出落實「人工智能+」行動。

北京、上海、廣州等多個城市相繼推出扶持政策。根據中國官媒報導，2025年中國人工智能企業數量超過6000家。

特里奧洛說，「隨著2026年來到，香港作為國際融資樞紐的重要性將顯著提高。 」

他表示，「十五五」規劃正強化科技創新與自立自強的，使融資規模、週期及其地緣政治敏感性都可能上升，這會「提升香港對於中國高科技企業的戰略價值 。」

「目前，香港已成為北京高度優先發展的產業（包括半導體和人工智慧）的首選離岸融資通道。」

他還提到，MiniMax與智譜AI在香港尋求上市是AI行業的重要進展，「顯示投資者對這類公司存在需求，也表明風險投資仍有多種退出路徑，而在當前地緣政治現實下，美國市場的退出渠道更加困難。」他解釋，美國資本市場仍容易受到政治和監管衝擊，例如審計監管爭端可能重新出現，政策提案可能迅速重定「中概股風險」估值。

為何來香港，不是別的地方？

AI公司研發的產品與商業模式大致可以分成兩類：偏軟件的企業級AI，與偏硬件的晶片、機器人等。不同類型的公司，都在香港看到鴿子需要的優勢。

例如北京明略科技做的是「代理型AI」：AI不只會聊天，而能在電腦上直接執行任務，如整理檔案、生成報表、協助辦公流程。集團創辦人吳明輝把香港稱為「數據合規中轉站」。

「在這先把跟全球合規相關的事情做完了，加上如果技術本身受歡迎，我相信全球化不會受太大影響，」他對BBC說。

在制度和商業環境上，香港是國際金融中心，法律體系、會計標準、資訊披露要求等，對國際投資者更為熟悉。對科技公司來說，香港像是一個「國際化演練場」：先按接近國際標準的方式融資、搭建治理、做合規，再把經驗複製到海外市場。

吳明輝還說，當客戶在不同國家經營電商與廣告，需要分析YouTube、X等海外社交媒體與平台數據，必須遵守當地法規。在香港設點，可以更方便、也更合規地處理數據，再連接海外雲服務與本地合規資源。

而對生產機器人的硬件公司而言，香港像是一個「過渡場」。

雲跡科技公司生產服務性機器人，應用於酒店、醫院、商業場所等。與軟體不同，機器人無法通過下載或在線部署完成交付，他們需要現場安裝、維護和人員培訓，也要適配電梯、門禁與運營流程。

對這類公司來說，香港的優勢突顯在地理位置。香港靠近深圳、廣州等中國科技重鎮，便於研發、供應鏈和團隊協同。

雲跡科技副總裁謝雲鵬對BBC指出，在中國內地，酒店機器人超過一半的配送任務來自外賣；但在許多海外市場，這種需求並不普遍，必須調整產品的價值定位。

因此，在他看來，把國際業務總部落在香港，是其全球化佈局裡的「性價比」選擇：先在香港跑通交付與後期運營，比直接跳進陌生市場更可控。

中共中央的「十五五」建議明確，將「加快實現高水平科技自立自強」定為核心發展目標。 [Getty Images]

香港也不是「保護傘」

特里奧洛提醒，香港並不是「保護傘」——它能幫助企業更順暢融資、連接國際網路、把合規做成流程，但它無法讓世界上的「大風大浪」消失。

特里奧洛說，即便中國AI企業透過香港獲得資本，仍需遵守內地關於生成式AI、網路安全與內容治理的規定；而中國大陸監管一旦收緊，仍可能影響企業的產品路線、資料處理方式與商業化策略。

「香港能夠支持企業融資，但無法保證內地監管變化不會影響其產品路線圖、數據處理方式或商業化策略。」

此外，即便在香港運營，許多全球性的銀行和基金仍會高度關注遵守美國或歐盟的合規要求，以維持跨境業務，這也會影響其投資決策。

年輕人的機會在哪？

接下來更現實的問題是：當這些公司把香港當作出海的關鍵一戰，機會會不會落到年輕人身上？

明略科技創辦人吳明輝把答案指向「人才」。他直言：「坦白講，在人工智能領域，大家不缺客戶，缺人才，我覺得香港具有得天獨厚的優勢。」

他在訪談中也提到，選擇在香港數碼港設辦公室，一個直接原因就是地理和人才便利。「旁邊就是香港大學，在這裡吸引香港的優秀人才很方便」。

從工作類型來看，機會不只在純研發。明略做的是企業級AI，要把客戶的工作流程變成AI能執行的任務鏈，除了演算法，還需要懂業務、產品設計、理解安全與合規要求，才能把系統真正落地。

而雲跡這類硬體公司，更需要客戶支援、安全調適、合作夥伴管理等角色，決定機器人能否在當地真正「跑」起來。

受訪人士普遍認為，年輕人更容易切入的，往往是這些「連接型」工作：跨文化溝通、理解海外客戶需求、基本的數據素養與合規意識，都會在企業加速國際化過程中變得更重要。