中國AI專家認了 未來5年內AI模型超越美國的機會不到20％

阿里巴巴旗下阿里雲開發的聊天機器人「通義千問」（Qwen）技術負責人林俊暘1月10日於北京清華大學的AI論壇上表示，未來3到5年內，任何1家中國公司超越Google DeepMind和OpenAI等美國AI巨擘的可能性不到20％。

他還補充說，「這已經是非常樂觀的估計，因為美國的運算資源比中國大1到2個數量級。」

中國AI模型專家：要超越美國機率不到20％

北京清華大學10日在中關村科技中心主辦的AGI-Next高峰會，目前中國AI模型四巨頭：智普AI（Z.ai）聯合創辦人兼首席AI科學家唐傑、月之暗面Kimi創始人楊植麟、騰訊「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家姚順雨、阿里巴巴Qwen技術負責人林俊暘共同出席這場盛事。

林俊暘說「最關鍵的是，OpenAI和其他美國公司正在投入大量運算資源，進行下一代研究。在中國，我們僅僅為了滿足日常需求就已經不堪重負，而這已經占用了我們絕大部分的運算資源。」

中國杭州一家深度求索公司去年發布了DeepSeek深度求索大語言模型，一開始號稱能比下OpenAI開發的ChatGPT或其他大語言模型，驚豔全球。

不要因為DeepSeek的成功，就認為中國領先美國

然而，峰會上，智普AI（Z.ai）聯合創辦人兼首席AI科學家唐傑也認可林俊暘的說法，他也提醒，不要因為中國開源模式的成功，就認為中國領先美國。他說「中美之間的差距實際上可能正在擴大，因為美國有很多AI模型尚未公開發布。」

峰會上這四巨頭的公司，都有開發出大語言模型，智普AI本身有推出GLM-4.5，阿里有Qwen+3 Coder，月之暗面Kimi公司有推出Kimi K2，目前在中國榜單上最具影響力的仍是DeepSeek的後續版本。

在大語言模型LLM的應用方向上，唐傑表示，AI「聊天」這一代的問題已「差不多解決」，行業重心正從「更會聊天」轉向「能完成任務」。過去市場追逐的是模型在考卷上的「分數」，而現在的核心指標變成了在真實環境中的「跑通率」。

