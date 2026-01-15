中國AI應用狼性發揮 黃志芳：這是場台灣不能輸的戰爭

（中央社記者曾筠庭台北15日電）外貿協會董事長黃志芳今天表示，過去1年台灣在資通訊、半導體及AI伺服器供應鏈等出口表現亮眼，但多數傳統產業仍承受相當大壓力，凸顯除了關稅挑戰外，台灣產業正面臨AI應用與自動化的嚴峻挑戰，但中國卻幾乎把狼性發揮在AI應用上，他認為台灣企業不能掉以輕心，這是一場不能輸的戰爭。

台美關稅談判進入最後階段，黃志芳在外貿協會今天舉行的年度記者會中指出，若談判已有具體結果，政府一定會在第一時間對外說明。

黃志芳表示，過去1年台灣在資通訊、半導體及AI伺服器供應鏈等出口表現亮眼，但多數傳統產業仍承受相當壓力，這也凸顯台灣產業除了關稅挑戰外，還必須正面迎戰AI應用與自動化浪潮。他指出，不僅高科技產業，包括傳產在內的各行各業，都必須加速導入AI，才能提升競爭力。

黃志芳說，當前競爭對手已全面投入AI應用，尤其中國企業展現強烈企圖心，「幾乎把狼性發揮在AI應用上」，台灣企業絕不能掉以輕心，這是一場不能輸的戰爭。

此外，近期伊朗爆發大規模反政府示威，外界關切外貿協會在德黑蘭台貿中心人員安全。黃志芳表示，雖然有時通訊聯絡受阻，但原則上每天都會與德黑蘭台貿中心駐地主任保持聯繫，並透過台貿中心與當地台灣僑胞維持聯絡，並已事先擬妥撤退計畫，將持續密切掌握情勢變化，並隨時配合政府單位進行必要應變。（編輯：林淑媛）1150115