「中國AI晶片落後輝達不只一代！」專家點出只能靠一優勢克服

Google使用自研晶片TPU訓練的Gemini 3一推出獲得廣泛好評，引發全球市場高度關注。對此，台灣金融培訓協會理事長林昌興在廣播節目《世界一把抓》表示，資本市場不可能讓輝達一家獨大，其獨佔性勢必被分割，且中國一定會急起直追，美中科技戰將持續在AI戰中各自走出一片天。

林昌興說明，過去美國總統川普希望在美中的AI晶片戰中，盡快擺脫中國的追趕，其核心理念禁止最先進晶片出口中國，目前中國能夠製造的最先進晶片為7奈米到5奈米，晶片關鍵技術仍無法直接有效性突破。今年7月開始傳出美國將開放出口H20晶片至中國，不過現在華為的AI晶片雖比不上輝達最先進的晶片，但已超越H20晶片，中國自然沒必要購買。輝達這一招雖正確，但是時間晚了。

林昌興:資本市場不可能讓輝達一家獨大

林昌興指出，資本市場不可能讓輝達一家獨大，當全世界都用輝達的晶片，若輝達突然宣布大幅漲價，客戶也必須買單。現在就等於是在分散的過程中，美國市場先行分化，博通、谷歌和亞馬遜近日宣布要自研晶片，代表晶片研發的光環不會只有在輝達，輝達仍是最強的GPU開發者和AI領導者，但其獨佔性一定會被分割。

林昌興續指，中國一定會急起直追，第一梯隊能提供大模型語言最佳、最強的訓練者，絕對是華為的昇騰910，且昇騰910可以串接。在此之後不少AI獨角獸的新創公司，轉而研發專門處理AI運算的TPU，從寒武紀開始，幾個重要的GPU晶片供應商在A股市場撐起自己的一片天，雖暫時無法和輝達相比，但已開始慢慢推進。目前唯一要抗衡的在於晶片製程、散熱和功耗，目前中國市場的晶片落後輝達不只一個世代，只好靠語言模型克服。美中的科技戰不會結束，而是會持續在AI戰中各自走向一片天。

林昌興:A股目前結構會有巨型調整空間

林昌興說明，目前看來上證指數相對較強，恆生指數則相對較弱，恆生指數較貼著美盤走，市場資金流動較快。現在AI雲端大廠股和雲端資料中心概念股基本上都在回檔，雲端伺服器現在都大幅做減碼，甚至手上未持股。目前判斷鴻海、緯創等股票只有反彈，不太容易有驚喜，因為鴻海雖是三率三升，但其YOY營收成長的動能會下降，有大漲點火的機會並不容易。

林昌興提到，A股也在做結構的轉換，所以A股市場近幾天仍在走下降趨勢，下降趨勢尚未克服。因此短線來講，到這周為止尚未看到轉強的疑慮，現在就是震盪打底。A股科創板中幾個重要領域龍頭包含寒武紀、中圍、瀾起科技、海光資訊和中芯國際，皆為AI科技硬體股。科創板中近期較弱勢的金山辦公等軟體。創業板部分，A股的創業板大部分位於深圳，重要權值股為寧德時代和藍思科技。明年的AI交棒者可能是AI硬體的消費股，藍思科技和蘋果鏈等股票投資人可特別注意。

林昌興進一步指出，創業板和科創板佔了A股科技股大部分，但大眾談論較多的仍是A股的上證指數，然而上證指數事實上已被分化。A股銀行股、證券股、地產股和食品飲料的白酒股，在過去一周沒有太大動作，反而寒武紀、工業復聯和寧德時代通通上漲，可見A股結構性一直在移動，就A股目前結構，會有一個巨型的調整空間。中國財政赤字和總赤字雖大幅拉伸，但現在的舉債是要往科技方向走，因此新質生產力、AI和科技能源投資人一定要特別關注。

