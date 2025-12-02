中國AI晶片重大突破？官方宣稱14奈米晶片「媲美輝達4奈米GPU」

在美國晶片管制與全球算力競賽的雙重夾擊下，中國AI晶片市場正迎來一場「去輝達化」的大洗牌。中國半導體產業協會副理事長魏少軍日前拋出震撼彈，宣稱一款採用14奈米製程、搭配18奈米DRAM記憶體的人工智慧晶片，其效能可媲美輝達的4奈米GPU。

據中國媒體報導，魏少軍表示，他們的晶片將14奈米邏輯晶片與18奈米DRAM「堆疊鍵合」，並採用3D「混合鍵合」技術，實現銅對銅的高密度連接。這種設計不僅能顯著提高效率，還能降低運算延遲，使邏輯運算晶片緊貼記憶體執行，從而更靈活地應對AI工作負載。

魏少軍還公開該晶片的運作效率，每瓦可達2 TFLOPS，總效能達120 TFLOPS，據稱超越輝達A100 GPU的表現。然而，外媒查詢官方資料顯示，輝達A100 GPU的性能可達321 TFLOPS，明顯高於中國最新晶片的數據。

中國媒體認為，儘管這款國產晶片展現出一定潛力，也顯示中國在半導體與AI領域取得進步，但距離真正挑戰國際大廠仍有一段距離，需要更多努力，才能成為企業可靠的替代方案。

黃仁勳：中國是一個至關重要、充滿活力的市場

據 《中央社》報導，輝達執行長黃仁勳此前表示，他將繼續爭取進入中國市場的機會，且對於中國在將自身定位為人工智慧領導者的同時，會持續需要美國晶片一事感到「樂觀」。他說，「看待中國市場的方式是，它是一個獨特、至關重要，且充滿活力的市場，可說是無可取代。」

