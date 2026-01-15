中國AI有狼性！黃志芳:台灣不會輸 示警我缺「AI藍領」

貿協董事長黃志芳主持年度記者會。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會今(15日)舉行年度記者會，貿協董事長黃志芳表示，全球正經歷地緣政治、總體經濟與AI科技三大典範移轉。企業正迎來二次轉型挑戰，尤其中國AI應用展現出「狼性」，台灣企業並不會輸，要善用AI與自動化，他也坦言，台灣企業缺IT與AI實際應用的「AI藍領」，貿協更推出為企業打造的AI開發特助「SAIL」，能快速、精準匹配大型買主需求。

黃志芳指出，台商在1980年代遭遇第一次轉型，生產移轉到中國、南向地區代工，他稱之為「搬家」，在川普2.0時代則加速全球三大典範移轉，他認為，二次轉型是「變種」，台商從代工轉為管理人、AI、機器人機協作生態系。

黃志芳更以中國一次性打火機廠商「東億」透過自動化系統迭代工程轉型成功，將人力、生產成本降低85到95%，並吃下全球市場7成市佔率，把人的因素拿掉、仰賴自動化改造，驗證1元的商品也能吃下全球。他認為，這給台灣製造業警訊，低毛利更應該要導入自動化升級，若不轉型，品牌、市佔、客戶都會失守。

正因為中國在AI應用展現「狼性」，黃志芳指出，台灣半導體供應鏈表現依舊出色，但傳產有極大壓力。他強調中國做得到，「台灣企業當然可以做到」，過去幾十年打造出來的創新、韌性與彈性「並不會輸」。他也直言，產業很需要的是「AI藍領」，因為AI白領是在研發、系統整合。而AI藍領是把IT、AI實際導入應用，目前台灣企業最缺這方面人才，確實相對薄弱，需趕快加強。

貿協為企業打造「SAIL」(AI業務開發特助)，過去的台灣經貿網也升級，注入採購、行銷功能。他解釋，很多公司都使用AI工具，但貿協服務的價值在於產業與市場的深度理解與精準提問能力，可一鍵聚焦如沃爾瑪等大型買主的需求與採購關鍵，節省業者時間並提供更正確答案。

他也提到，全球正掀起兩場AI爭霸戰，一是科技巨頭的算力競賽，二是在各行各業的「應用決戰」，這是一場台灣企業輸不起的戰爭。貿協主辦全球矚目的COMPUTEX(台北國際電腦展)，除再邀科技界天王巨星參與外，黃志芳近期率團參與東京機器人展、CES等，機器人已遍地開花，貿協也首次把世貿一館打造為「AI機器人」專館，規模將創史上最大。

