中國AI模型DeepSeek問世1年 各國政府監管措施一覽
（中央社倫敦6日綜合外電報導）中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）開發的同名AI模型去年1月橫空出世，號稱以低成本匹敵ChatGPT，然而DeepSeek因其安全政策及隱私權保護作法，受到一些國家仔細檢視。
根據DeepSeek自身隱私權政策，其蒐集到的大量個資會儲存在位於中國的電腦中，包括對這個AI程式下達的指令或上傳的檔案。
以下為路透社所彙整的各國對DeepSeek所採取行動一覽。
●澳洲
澳洲去年2月初基於安全風險疑慮，禁止所有政府裝置使用DeepSeek。
●捷克共和國
捷克政府去年7月出於資料安全考量，禁止全國公部門使用DeepSeek公司提供的任何服務。
●法國
法國隱私監管機構去年1月表示，將詢問DeepSeek公司以進一步了解其AI系統的運作方式，以及對用戶隱私可能構成的風險。
●德國
德國一名資料保護當局專員去年6月以資料安全疑慮為由，宣布德國政府已要求蘋果（Apple）與谷歌（Google）自其應用程式商店下架DeepSeek。
●印度
印度財政部去年2月初要求員工避免為公務目的使用ChatGPT及DeepSeek等AI工具，因為這類工具對政府文件和資料的機密性構成風險。
●義大利
DeepSeek公司原本被控未警告用戶其AI程式可能產出錯誤資訊，義大利市場競爭管理局（AGCM）據此展開調查，並在該公司同意做出有法律約束力的承諾後，於近日結束相關調查。
義大利當局去年1月以缺乏說明如何利用個資的資訊為由，封鎖DeepSeek應用程式。
●荷蘭
荷蘭隱私監管機構去年1月底指出，將對DeepSeek公司的資料蒐集方式展開調查，並敦促荷蘭用戶謹慎使用該公司的軟體。
荷蘭政府發言人7月底宣布，為配合防範有網路攻擊行動國家的政策，政府已禁止公務人員使用DeepSeek應用程式。
●俄羅斯
俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）一名高層告訴路透社，俄國總統普丁（Vladimir Putin）去年2月初已指示該銀行與中國研究人員合作，共同推動AI計畫。
●韓國
韓國資料保護機構去年2月中旬表示，在DeepSeek公司承認未遵守部分個資保護規定後，已暫停國內新用戶下載DeepSeek應用程式。
韓國產業通商部長去年2月稍早也基於安全疑慮，一度禁止員工使用DeepSeek。
不過DeepSeek去年4月底已再度恢復韓國服務。
●台灣
台灣去年2月因認為DeepSeek具有安全風險，禁止政府機關使用其服務，同時對DeepSeek的審查問題以及資料流入中國的風險表達擔憂。
●美國
「紐約時報」（The New York Times）去年4月報導，美國總統川普（Donald Trump）政府正考慮採取限制DeepSeek公司購買美國技術的措施，同時討論禁止美國民眾使用其服務的可能性。
美國9名國會議員去年12月致函戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），敦促五角大廈將DeepSeek等多間中國科技公司列入涉嫌協助中國軍方的實體名單。
此外，7位共和黨籍參議員去年8月已要求商務部，評估DeepSeek等中國開源AI模型可能構成的資安漏洞。（編譯：洪培英）1150106
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 63
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 416
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 146
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 820
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 323
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 127
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 136
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 46
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 127
藍委竟要求譴責美偷襲委內瑞拉 矢板明夫搖頭揭關鍵1事：這是生存問題
近日美國對委內瑞拉發動閃電戰，短短幾小時內就癱瘓委內瑞拉防空系統並逮捕總統馬杜洛，速度之快讓全球震驚。國民黨立委賴士葆5日質詢國防部副部長徐斯儉，問「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」，更稱俄羅斯是為了「保護自己的子民」，才會侵略烏克蘭。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，「如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 147
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55
才剛誇她能讓委國再次偉大！川普翻臉警告副總統：若不配合下場更慘
美國總統川普（Donald Trump）4日警告委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），若她不配合美國對委內瑞拉的干預政策，將面臨比總統馬杜洛（Nicolas Maduro）更嚴重的後果。馬杜洛日前遭美軍逮捕後，目前被關押在紐約聯邦監獄，面臨毒品恐怖主義和販毒指控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 33
美逮捕馬杜洛「對台灣是大好消息」曹興誠：一舉敲碎中共如意算盤
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，震驚國際社會。聯電創辦人曹興誠直呼「對台灣是大好消息。」他在臉書發文寫道：「美國於1月2日午夜時分，派遣特種部隊深入委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛，並將其夫婦押送至紐約；此舉震驚了全世界。前台北縣長周錫偉才剛做了一個短影片，嬉皮笑臉地嘲笑美國不敢進軍委內瑞拉，現在慘遭打臉。全世界的左派人士紛紛指責美國侵犯他國主權，其實這些人的觀念已經落伍，還以為國家主權在任何情況下都不可侵犯。」 曹興誠指出，1994年非洲盧安達發生了種族大屠殺，三個月之間被殺的人數超過80萬，遭到系統性強姦的婦女估計有25萬至50萬。1995年7月波士尼亞又發生斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺，約8千名穆斯林遭到塞爾維亞共和軍處決。時任聯合國秘書長安南（Annan）在親身經歷盧旺達大屠殺與波士尼亞戰爭中聯合國的無力後，深刻反思傳統「國家主權」與「基本人權」之間的衝突。在傳統的國際關係中，國家主權（Sovereignty）被視為「擋箭新頭殼 ・ 1 天前 ・ 111
中共戰狼挺外交部籲釋放馬杜洛 遭自家人狠批「胡雙標」：俄羅斯呢？
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也震驚委內瑞拉不堪一擊程度創紀錄，並支持中國外交部呼籲美國放人，卻反遭中國網友嗆「怎不要求俄羅斯停止侵略」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了
美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 115
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 2 小時前 ・ 15
陳玉珍施壓中華電信不只一次？她揭工會公文
[NOWnews今日新聞]國民黨立委陳玉珍近日被爆出施壓中華電信幫人喬職務。對此，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（5）日再爆，陳玉珍屢次施壓喬官，早就是慣犯，行徑猶如土皇帝，恐已嚴重干預中華電信治理...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 139
專喬中華電信人事案？她曝陳玉珍行徑：猶如金門土皇帝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導前媒體人馬郁雯今(1/6)表示，國民黨立委陳玉珍介入中化電信人事案，不是一次兩次，還有第三次，此事已符合《貪汙治罪條例》...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說...
即時中心／顏一軒、陳治甬報導即將在1月31日卸任不分區立委的民眾黨主席黃國昌昨（5）日接受專訪時稱，在新北市長選戰中，他與國民黨籍台北市副市長李四川於不同族群各有領先，「藍白基本盤要拚到最後，再談合作」。對此，新北市長侯友宜今（6）日回應，國民黨有相關的規劃與機制，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的，市民朋友會支持能做事的這個好人。今早10時，侯友宜在新北市副市長劉和然、藍委林德福、張智倫、國民黨新北市議員邱烽堯、民進黨議員張維倩與張嘉玲等人的陪同下，視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線，並於行程中接受媒體聯訪。針對黃國昌的說法，侯友宜表示，「我們黨有黨的規劃跟機制，那最重要在這段時間，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的；所以大家都不用擔心，我們全力以赴，做出有感的建設，市民朋友一定就會支持能做事的這個好人」。原文出處：快新聞／選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說... 更多民視新聞報導多數黨員滿意黨主席？他籲吳宗憲「一起把鄭麗文推下台」！率六都之先! 長者數最多 新北"高齡長期照顧處"正式揭牌李四川是新北最強人選？資深媒體人曝有"這問題"！民視影音 ・ 3 小時前 ・ 5