中國AI機器人造反啦！踢爆工程師下體「破蛋」。圖／翻自BiliBili

中國近幾年積極發展AI機器人技術，近日網上也流傳一段影片，相信是宇樹科技的某間實驗室，正在進行機器人的資料傳輸與塑造，沒想到在實驗期間，機器人竟然「造反」，直接踢爆一名工程師的下體。

影片可見，宇樹這間實驗室正在進行機器人Unitree G1的資料建設，一名工程師正在塑造機器人的動作型態，讓機器人可以記憶工程師的動作指令。畫面也可見，當工程師踢腿時，機器人會跟著踢腿，但下一秒，機器人卻突然踢向工程師的下體，工程師明顯「破蛋」，痛不欲生，隨後抱住腹部雙膝彎下，諷刺的是，機器人也跟著工程師做一樣的動作。

廣告 廣告

目前未知這位工程師的傷勢如何，但影片隨即引發網友熱議，網友們直呼：「對不起，我一直在笑...」、「果然是精準打擊！」、「連機器人都造反了。」、「AI仍然敵不過人性啊！」

Unitree G1機器人算是宇樹最新力作，號稱搭載AI技術，具備超越人類的靈活性，例如它可以抓取各種形狀和材質的物體，完成擰螺絲、開關門等精細操作。此外，Unitree G1搭載深度學習演算法，可以通過觀察和模擬人類的動作來學習，並通過強化學習的方式不斷優化自己的行為，並提升能力和完成更多任務。

先前一名美國YT網紅戴威勒（Cody Detwiller）就買了一台Unitree G1，宣稱花了8萬美元（約新台幣247萬元）。當時戴威勒還逼機器人穿女僕裝，要求它煮飯，但由於機器人不受控，一度讓戴威勒心急。最後機器人完全搞砸菜色，直接把平底鍋的菜潑在地上，還讓自己「踩」到菜而滑倒，形成詭異畫面。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／解放軍跨年前突來亂！今宣布「正義使命2025」軍演 要包圍台灣

中共無人機空拍101攏是假！軍演假消息滿天飛 資訊圈人士：典型認知作戰

中國正妹「騎機車進商店」逛街 堅持不下車！鄉民全傻眼