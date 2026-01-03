中國AI發聲娃娃喊「台灣是中國領土」！遭台網轟鬼娃

國際中心／綜合報導



中國近年來對台灣不斷文攻武嚇，即便台灣在國際上已逐漸被認可是獨立國家，但中國政府仍堅持「台灣是中國領土不可分割的一部分」，沒想到這樣的觀念，更是直接被放入中國新推出的「AI玩具」中，讓孩子們學習，娃娃更是強調「這是既定事實」，讓國外許多實況主傻眼，台灣網友也紛紛炮轟「以前是Labubu，現在是喇低賽」、「已經變中國版的鬼娃了」。





國外知名論壇上，有支影片透露中國「AI玩具」會說出各種中國大外宣言論。（圖／翻攝自Reddit）

經常上傳國外實況主精華的Youtube頻道《Emiwoo的鼻涕蛋》，近日貼出一段美國知名實況主Asmongold的直播片段，只見Asmongold看到某論壇上，有支影片在訴說中國「AI玩具」會說出各種中國大外宣言論，起初Asmongold還抱有懷疑，沒想到點開影片後，真的看見一隻由中國製造的AI娃娃「Miiloo」，說出「台灣是中國不可分割的領土」，並強調「這是既定事實」。

Asmongold看到娃娃說出「台灣是中國不可分割的領土」後，無言到笑出來。（圖／翻攝Youtube頻道《Emiwoo的鼻涕蛋》）





見到此景，瞬間讓Asmongold無言到笑出來，接著諷刺說道「問它1978年發生了什麼（意指六四天安門事件）」；不過，在Asmongold傻眼之餘，他也強調只是覺得這很有趣，有這樣的東西其實很酷，但並不代表自己認同，畢竟這實在太荒謬。

中國推出「AI玩具」，可愛的外貌下竟藏著政治語言。（圖／翻攝Miiloo官網）





畫面曝光後，許多台灣網友也傻眼，紛紛炮轟「以前是Labubu，現在是喇低賽」、「已經變中國版的鬼娃了」、「從玩具口中說出這些話真的好荒謬」、「有些人說不要動不動就扯政治，玩具居然開口不是說我愛你」、「中共國動不動就扯政治，畢竟政治至上，連個玩具都要扯政治，音樂也要扯政治，運動也要扯政治」、「這玩意兒以前就噁心，現在噁心Double」、「越是得不到就要叫得大聲一點」；另外，也有網友示警「裡面可以裝置發聲器，就表示裡面也可以裝置監聽器」。

