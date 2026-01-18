中國AI被指可買通 業者標榜付費讓商品被推薦

（中央社台北18日電）中國媒體報導，中國市場有程式開發者推出「讓產品更容易被AI推薦」的服務，號稱讓能幫助商家從「被搜索」轉向「被推薦」，讓中國民眾在要求AI給出消費建議時，藉機推薦這款買通AI的產品。

澎湃新聞報導，中國近來不斷有消費者反映，向AI提問時，回答中不時會出現特定品牌產品的推薦，讓人懷疑AI是否能保持中立、客觀的立場，並在產品推薦時能否完全保持客觀？

根據報導，經調查發現，中國已出現「讓產品更容易被AI推薦」的服務。其程式開發者更喊出口號，指「你不布局，AI推薦的就是你的同行」、「助你從『被搜索』轉向『被推薦』，錯過等於丟掉未來流量」。

廣告 廣告

根據中國「知乎研究院」2025年發布的「AI驅動消費決策，營銷變革白皮書」指出，中國消費者向AI諮消費類問題已日益成為主流行為。其中，55%的消費者認為AI的回答對購買決策影響大，最後促成多達81%的消費者至少部分採納AI建議完成購買。

報導提到，這類服務屬於「生成式引擎優化」（Generative Engine Optimization，GEO），其原理並非直接命令AI，而是透過發布包含商品訊息的文章影響AI數據源，進而使AI在回答時更容易推薦相關商品。

報導說，據調查，中國消費者在AI環境下，對AI已有較高的信任度。這使得「AI能否正確認知並推薦我的品牌」，已成為廣告業者和商家必須面對的新興命題，GEO因此應運而生。

根據報導，提供這種服務的程式開發者，推出各種不同級別的銷售方案、效期及功能，價格則從每年人民幣200元（約新台幣908元）到每月299元不等。

至於效果如何，一名程式開發者表示，這要看「業務競爭程度」而定，有些案例發1、2篇推薦文章就夠了，但多數案例需要持續發布；另一名程式開發者則號稱，自己手中已有3000多個案例，涵蓋多個領域的製造業及服務業，只要向不同AI要求推薦產品時，客戶的產品都能出現在推薦名單中。

但報導指出，2025年中國快速出現出一批專注於此道的GEO「優化服務商」，但部分業者存在急功近利的行為，導致「刷排名、資訊污染、虛假傳播」等亂象滋生，不僅降低消費者對AI的信任度，更擾亂市場秩序、損害品牌長期價值。

北京嘉濰律師事務所律師趙占領認為，這類「讓產品更容易被AI推薦」的服務中，部分行為可能觸及3條中國法律紅線，一是違反「廣告可識別性」原則；二是涉嫌虛假宣傳；三是涉嫌不正當競爭。

趙占領指出，其中以技術手段人為壓制競爭對手資訊的曝光，以提升自身產品的推薦排名的行為，已破壞公平競爭的市場秩序，損害了其他業者的商業信譽，涉嫌違反中國「反不正當競爭法」。（編輯：邱國強/朱建陵）1150118