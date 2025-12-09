中國AI進入「兩路競跑」新局！DeepSeek拚模型極限 字節跳動猛攻手機生態

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國兩大AI業者DeepSeek與字節跳動近日各自公布最新動作，呈現截然不同的發展路線。DeepSeek 推出全新開源模型V3.2，宣稱在數學與推理能力上可與OpenAI、Google最新模型匹敵；同一天，字節跳動則宣布其聊天機器人「豆包」將更深入整合至智慧手機系統，甚至可跨應用程式執行任務，直接挑戰蘋果Siri。兩家公司旗下的AI應用月活躍用戶都超過1.4億，但AI發展走向已明顯分歧。

中國兩大 AI 業者DeepSeek與字節跳動近日各自公布最新動作，呈現截然不同的發展路線。（圖／Unsplash）

DeepSeek過去因以效率見長、成本低廉而備受矚目，此次V3.2與V3.2-Speciale是升級版模型，雖沒等到最受期待的R2發表，但仍引發業界討論。DeepSeek強調，其模型能解答國際奧林匹亞等級的高難度數學題，在推理與程式設計能力上更直逼GPT-5與Gemini 3。《連線》（Wired）認為，在短短20天之內，全球已接連出現各家大廠的新模型，包含GPT 5.1、Gemini 3 Pro、Claude Opus 4.5以及其他開源模型，大眾對於「模型軍備競賽」愈加疲乏，在差異細微、更新頻繁的情況下，真正受惠的反倒是市場話題與資本炒作。

與DeepSeek主攻模型本身不同，字節跳動則走向「應用化」。除推出「豆包輸入法」搶攻全民必備鍵盤市場，更與中興通訊合作，讓其樣品機Nubia M153直接搭載「豆包手機助手」，這款AI助理讓使用者能以語音代理方式跨app操作，包括開啟Tesla後車廂、比價、修圖等。不過此舉卻引發其他平台反彈，最具影響力的中國國民app微信已全面封鎖豆包的代理功能，並傳出部分用戶因使用該功能被暫時停權，迫使豆包宣布停止對微信的代理操控，形同在中國科技巨頭戰場上吞下一敗。

目前中國AI業界大致分成兩派，DeepSeek、智譜、Minimax 等專攻開源模型，字節跳動、百度等則聚焦應用生態系。受制於美國晶片禁令與資本規模不若美企，中國企業普遍避免投入「算力堆疊」資料中心競賽，轉而在效率、成本與生活應用上尋求突破。

