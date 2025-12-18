中國APP偽造曖昧對話 葛斯齊不起訴 王定宇：不完整的正義！葛欠我一個道歉！

王定宇表示，真相大白，但葛斯齊不起訴，這是不完整的正義，「葛斯齊欠我和我的家人一個道歉！」 圖：金大鈞／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委王定宇去年遭狗仔葛斯齊爆料，帶美女與前總統蔡英文吃飯，還曾傳訊「我想要妳」給妻子以外的女性曖昧對話截圖，王定宇提起妨害名譽告訴。北檢17日偵結，認定對話截圖是提供資料給葛的女粉絲用中國APP偽造，考量葛男沒主觀惡意，對葛不起訴。對此，王定宇表示，真相大白，還他公道，但這是不完整的正義，「葛斯齊欠我和我的家人一個道歉！」

王定宇17日晚間接受「新台派上線」節目連線訪問時表示，這件事從頭到尾就是造假抹黑，他看到裁定書其實有點難過，所有的調查結果都證明這是假的，連造假人都承認是假的，那些對話截圖全部都是中國APP所製造的，他尊重台灣司法基於媒體對公眾人物的監督，給予較寬鬆的言論自由空間、也無法證明葛斯齊是否有參與一起偽造內容、是否被來源所騙不確定，為不起訴處分。

廣告 廣告

「現在真相大白，對我而言是還我一個公道」，王定宇指出，但這個正義是個不完整的正義，他尊重台灣司法，但既然已經過詳細的調查，連葛斯齊唯一的消息來源都約談到案、簽名具結作證，承認所有都是亂講的、內容是偽造的，甚至還拿出有精神方面的問題吃了藥，為了迎合狗仔、想跟葛斯齊交朋友，所以配合他的口味捏造事實。

「他們都不曉得這些指控內容，對我跟我的家人是多大的傷害」王定宇直言，不起訴書全部的內容都在講一件事情，這個指控是假的，雖然是不起訴書，但其實就證明葛斯齊造假，「你應該誠心誠意、真誠的跟我道歉」 。

王定宇強調，中國的APP造假對話，他發現受害者不只他一個人，很多對話跟影片內容來自Deepfake深偽偽造，檢察官也特別提出，現在科技偽造的技術導致的這種攻擊，調查確實是有這樣的情形；針對中國App偽造新聞 、對話框進行攻擊，特別是在台灣，會牽涉到國防機敏資料的立委、對一些媒體人或特定的人發動人格謀殺式的攻擊，未來該如何預防， 是個非常重要的課題。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

立院函覆幫高虹安脫罪？王義川怒轟：「個人意見」不代表立院 要韓國瑜交代誰發的文？

黃國昌批賴清德獨裁 嗆青鳥正面對決 網問在哪報名？沈伯洋諷：我已報名好多年了