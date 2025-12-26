中國CPB啦啦隊成員「撞名」六四…官方急改名！樂天女孩跌出名單

CPB-GIRLS之一的「陸肆」被改名「思瑤」。翻攝自微博



中國宣布成立「中國棒球城市聯賽（CPB）」規畫於2026年開打，相關籌備動作陸續曝光，近期官方公布CPB專屬啦啦隊「CPB-GIRLS」8位成員名單，其中一名成員的名字「陸肆」，因讀音與「六四」相近，名單公布後迅速在網路上掀起討論。

CPB-GIRLS先前完成公開海選，初版官網公布的決選名單，8名成員分別為銀仔、樊樊、炸梨、魚小魚、芽子、陸肆、希樾與卓卓。其中，「陸肆」一名因正是「六四」的國字寫法，長期被中國視為政治敏感用語，消息曝光後，不少網友議論紛紛，相關截圖也在社群平台快速流傳。

隨著討論聲量升高，CPB官方網站一度下架原始名單，隨後重新公布更新版本。外界發現，原本名為「陸肆」的成員，已在最新名單中更名為「思瑤」，其餘成員名單則維持不變。不過，對於改名原因，官方並未對外說明。

此外，原先出現在CPB-GIRLS決選名單中的樂天桃猿啦啦隊成員丘薆，並未進入官方公布的8人名單。先前外界曾盛傳台灣職棒啦啦隊成員可能跨海加入CPB-GIRLS，如今最終名單出爐，未見任何台灣成員，也讓相關傳聞暫時告一段落。

