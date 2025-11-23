中國CPB指定要台灣球員！蔡其昌2度發聲了

政治中心／楊佩怡報導

中國棒球聯盟「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計在2026年開打，在日前公布的首波台灣自由球員名單中，就包含了前美職投手曹錦輝以及前中職統一獅球星林益全，且更有球員表達赴中的意願，引發外界擔心統戰疑慮。對此，兼任中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌昨（22）日二度發聲了。





中國棒球「鎖定台灣球員」搞統戰？蔡其昌2度發聲籲：不要成為別人樣板

中國棒球聯盟指定使用台灣選手，有消息傳出台灣選手有赴中意願。（圖／翻攝自小紅書@CPB中國棒球城市聯賽）

蔡其昌接受「新聞放鞭炮」節目專訪時表示，站在聯盟會長角度，各國積極推動棒球項目是樂觀其成。但這次中國成立新職業聯盟會引起相當大的關注，主要是因為他們鎖定了台灣，指定一定要使用港澳台選手10人。由於港澳地區沒有足夠選手，等同於直接從台灣下手，蔡其昌不解中國的意圖，並指出中國棒球領域的國際聲量很低，推動CPB的目的就是為了強化在棒球運動的影響力，他擔心最終恐怕會像其他體育賽事，台灣在國際賽事上也不能拿國旗進去。

廣告 廣告

針對台灣球員要去哪裡找工作的問題，蔡其昌強調他都沒有太大的意見，然而棒球對台灣人來說是一個特別的存在，若台灣球員去中國當別人樣板，還回過頭來羞辱自己的國家、羞辱中華民國、羞辱台灣，這樣台灣球迷一定是吞不下這口氣，被問「CPB爭議是否涉及國安問題？」，蔡其昌則回應，自己沒有司法調查，需交由國安局及陸委會等相關單位認定，但他以聯盟會長的角度提醒選手，前往中國就業，要小心背後的統戰，若回頭羞辱中華民國，恐怕會遇到很大的困難。

中國棒球「鎖定台灣球員」搞統戰？蔡其昌2度發聲籲：不要成為別人樣板

蔡其昌重申，對台灣選手去其他國家找工作沒有大意見，但他特別醒千萬不要成為別人的樣板，反過頭來羞辱自己國家。（圖／民視新聞資料照）

另外，蔡其昌在昨（22）日2度發聲，他在臉書轉貼相關新聞報導，針對「對球員赴全世界找工作的意見不大，但若是去當別人的樣板，回過頭來羞辱自己的國家，相信台灣球迷吞不下這口氣」這句話，他再次重申：「我強調的是，我對我們台灣球員到全世界任何一個國家打球、找工作，都沒有特別意見。我只是特別提醒注意，不要成為別人樣板，而回過頭來羞辱自己國家，這是大家所不能接受的」。





原文出處：中國棒球「鎖定台灣球員」搞統戰？蔡其昌2度發聲籲：不要成為別人樣板

更多民視新聞報導

棒球員赴中打球惹議！蔡其昌憂成「羞辱國家樣板」

被嗆：敢出國跟你姓！沈伯洋「神回1句」全網笑翻

蔡英文被點選台北市長！王世堅曝她心願：國內最強

