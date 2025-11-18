中國CPB明年開打名單赫見曹錦輝、林益全！綠委示警：統戰已伸到體育界
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
中國棒球城市聯賽(CPB)將於2026年開打，傳出我國前旅美天才投手曹錦輝、前中職球星林益全赫然在台灣球員選秀名單中，對此，民進黨立委許智傑今(11/18)表示，中國背後都有統戰的用意，中國過往網紅和歌星的統戰模式發展飽和，現在可能已把統戰黑手轉向到體育界。
據網路體育媒體《棒球筆記》報導指出，CPB在今年9月底已正式成立，預計將在明年1月展開新賽季，初步規劃將由上海、深圳、長沙、廈門、福州等5隊組成，並已在日前在台灣與中國舉行測試會，傳出首份台灣自由球員名單中，包括有意願的曹錦輝、林益全等人。CPB各隊可主動與名單中的球員接觸並簽約，未獲合約者，將會進入選秀程序，依照選秀結果分配到各隊。
許智傑表示，台灣棒球實力堅強，中國不只是棒球領域，甚至其他運動領域都想要挖腳台灣選手，也要特別提醒選手們要注意，中國背後都有統戰的用意，中國過往網紅和歌星的統戰模式發展飽和，現在可能把統戰黑手轉向到體育界。
曹錦輝現年44歲，出身於花蓮光復鄉，高中時期就讀棒球名校高苑工商時，投出150KM速球，至今仍有不少人認為，曹錦輝是台灣棒球史上天分最高的投手。他在1999年與美國大聯盟科羅拉多洛磯隊簽約，簽約金220萬美金，即便不算上通膨，也是台灣旅美選手中獲得最高簽約金者，曹錦輝在2003年登上大聯盟，成為第一位以投手身分登上大聯盟的台灣球員，並獲得台灣選手在大聯盟的首勝、打出首安。
然而，曹錦輝就因肩膀傷勢困擾，在美職載浮載沉，2009年回到台灣加入中職兄弟象隊，但因涉入假球案遭球隊開除並且在中職永不錄用。而他隨後淡出棒壇，回到花蓮開牛肉麵店，未料卻又在2015年復出，通過洛杉磯道奇測試並升上大聯盟登板後援，2017年宣布自職棒退休，顛撲的棒球人生也讓不少球迷不勝唏噓。
林益全現年40歲，曾待過興農牛、義大犀牛、富邦悍將、統一獅，是中職傳奇球星，並多次拿下打擊王、安打王、全壘打王、打點王等中職各項打擊獎項，也在2009年拿下新人王，並於09、13、14年度，三度獲得年度MVP，也是中職史上第一位同年拿下新人王跟年度MVP的野手。
