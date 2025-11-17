中國CPB明年開打！傳曹錦輝、林益全「有意願」加入 已在台灣自由球員名單

曹錦輝（左）、林益全（右）。（圖／翻攝自Facebook／曹錦輝 Chin-Hui Tsao / TsaoSports、神全-林益全）

中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）將於2026年正式開打，雖然網傳的「上海兄弟隊」遭亞洲棒球總會闢謠澄清並不存在，但聯盟要求每隊至少須有10名台港澳球員仍在台引發熱議。對此，CPB已在中台舉行測試會，前大聯盟投手曹錦輝與前統一獅林益全被列入首波具意願加入的台灣自由球員名單，各隊可在選秀前先行接觸簽約。

據網路體育媒體《棒球筆記》報導指出，CPB在今年9月底正式成立，並預計於明年1月展開賽季，初步將由長沙、上海、深圳、廈門和福州5支球隊組成。

針對外界關注的球員來源問題，聯盟近期已在中國與台灣低調舉行測試會，並產生首份「台灣自由球員名單」。名單中包括前大聯盟投手曹錦輝，以及被球迷稱為「神全」的前統一獅重砲林益全。

報導提到，這份名單代表相關球員「有意願」前往中國聯賽發展。在正式選秀開始前，CPB各隊可主動與名單中的球員接觸並簽約，未獲合約者則會進入選秀程序，依照選秀結果分配至各隊。

