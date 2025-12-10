中國CPB祭「不俗薪資」組啦啦隊 徵選片驚見前中職黃袍女神

笑笑澄清只是「單次拍攝合作」。（翻攝自笑笑IG）

中國明年將啟動中國棒球城市聯賽（CPB），傳出多名台灣好手可能前往打球，如今不僅球星，可能連啦啦隊都被挖角。CPB宣布將打造專屬啦啦隊，並釋出首波徵選宣傳片，影片中竟赫然出現兩張台灣球迷極為熟悉的面孔，前味全龍啦啦隊舞蹈總監Amis（李芝宇），以及前中信兄弟人氣成員王笑笑（王媁萁），瞬間引發球迷熱議。

中國CPB官方於日前發布啦啦隊「CPB GIRLS」的徵選宣傳影片，該影片以四名舞者大跳南韓女團TWICE的經典歌曲〈What Is Love〉，眼尖的台灣球迷一眼認出，影片中站在鏡頭正中央的兩位舞者，正是資歷深厚的Amis與人氣極高的王笑笑。Amis曾是中華職棒多隊成員，後轉任味全龍舞蹈總監，而王笑笑則曾是中信兄弟Passion Sisters的人氣成員。

CPB官方徵選文案中，不僅稱兩人是「CPB Girls啦啦隊導師」，更強調將提供「不俗的薪資回報」，並鎖定20歲以上、熱愛舞蹈、具備主持或社群經營等經驗的女性。這份高調的徵選資訊，加上兩位台灣人氣成員的現身，立刻讓外界猜測，中國棒球聯賽是否打算複製台灣中華職棒成功的「啦啦隊經濟」，並利用高報酬來吸引台灣優秀的人才加盟，進一步提升其聯賽的關注度與文化代表性。

面對社群上的熱議與「挖角」傳聞，影片中的當事人之一王笑笑已出面澄清。她表示，本次拍攝只是單純接受廠商的活動邀約出演，屬於單次性的合作，並非正式加入中國啦啦隊團體，目前也不涉及長期的合約。CPB的徵選活動已於12月3日開始報名，最終決選將在12月20日於深圳舉行。





