中國CPB聯賽引「挖角」疑慮...鄭世忠指將協助「壯大中職」、避免人才外流
立法院今（12日）召開教育及文化委員會第6次全體委員會議，多名立委在質詢時提及，近期中國棒球城市聯賽（CPB）爭議，除了球隊隊名、隊徽有抄襲疑慮，也擔憂台灣高端棒球人才外流。對此，運動部政務次長鄭世忠強調，「最根本還是要壯大中職和台灣的棒球環境」。他說明，國際賽成績好、球員願意進場支持也能帶動產業，人才能在台灣有好的發展，也可避免人才外流的問題。
今日教文委員會，民進黨立委吳沛憶針對中國棒球城市聯賽提出疑慮，她以過去台灣半導體人才遭系統性挖角一事為例，希望運動部可以正視相關問題。同時，吳沛憶也提到，近年中國推出「落地招待」方式，拉攏台灣基層球隊赴對岸訓練。
吳沛憶喊話運動部，要持續投注資源在基層，才不會因中國開出「落地招待」，台灣基層球員就遭系統性拉攏至中國訓練。對此，鄭世忠表示，「必須持續壯大台灣棒球才是避免人才流失的關鍵」。
鄭世忠說明，選手的組、訓、賽和國際賽後勤，「我們絕對全力支持」。他說，情蒐也是一樣，選手成績好，就會帶動球迷進場，「我們同時把場館優化整修，中職提出來的，只要我們做得到，我們都是全力以赴」。
鄭世忠強調，給予國內棒球支持，將中職壯大起來，「國內高端人才也會沒有非要過去對岸的理由」。他說，「我們長年的棒球底蘊，他們若想要在兩、三年就要把它搶走，我想除非中國政府真的很喜歡這項運動，不然我會覺得現在他們尚在觀望中」。
鄭世忠指出，運動部長李洋對於中職相當支持，「所以一切還是回歸到台灣的中華職棒，要讓賽事變得更好，讓球迷觀賽感受變好，還有三級棒球的基層訓練，這些都是產業的一環」。
（圖片來源：國會頻道）
黃國昌指揮狗仔惡行曝光！綠委林楚茵、吳沛憶喊話法務部、中央社赴立院說明：為何縱容謝幸恩「胡作非為」？
立院遭傅崐萁把持「還充滿黑勢力」！吳沛憶示警「親中法案未撤案」：若罷免不成就會強推、中國對台政治將強行置入
