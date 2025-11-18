中國CPB聯賽明年開打搶台將 傳曹錦輝、林益全有意加入

林益全、曹錦輝傳有意赴中國CPB打球。（翻攝林益全臉書、本刊資料照）

中國棒球城市聯賽（CPB）5隊中一度傳出有「上海兄弟」隊，引起我國球迷一陣反感，現在傳出對方招兵買馬的台灣球員名單中，出現2度登上美國大聯盟的曹錦輝，還有剛遭統一獅釋出的強打林益全。

中國CPB聯賽，確定會有5支求隊（5個城市），2026年正式開打，當中包含長沙旺旺黑皮隊（旺旺集團），而CPB規章中，明定每隊需有至少10名台港澳球員，因此先前就傳出打算找來一些台灣自由球員過去。

根據《壹蘋新聞網》報導，如今傳赫見台灣大咖球星在球員自由名單中，包含曹錦輝及林益全。

天賦異稟 被戲稱賣麵賣回大聯盟

曹錦輝2度登上大聯盟。（達志影像）

廣告 廣告

曹錦輝被認為是台灣天賦最高球員之一，是台灣首位投手登上大聯盟，後來他回台加入中職，卻捲入假球案，最後遭永久禁賽；後續他曾開麵店，竟又投回大聯盟，被戲稱「賣麵賣回去大聯盟」。

延續球員生涯？ 神全傳赴中CPB打球

林益全今年季末遭釋出，職棒生涯接近尾聲。（翻攝林益全臉書）

林益全則被認為是中職最強本土左打，從業餘加入中職後生涯累計數據驚人，不過近年因年紀等問題成績下滑，今年球季結束後遭統一獅隊釋出，加上近期種種行為讓其風評不若以往；如今傳他將去中國打棒球，《自由時報》報導指出，林益全團隊回應仍在評估，但不排除任何可能性。

更多鏡週刊報導

亞棒總聲明曝光 中國CPB聯賽無「上海兄弟」

樂天桃猿換帥燒！球員直播洩不滿 林泓育：總冠軍都換教練，還有什麼不可能？

樂天桃猿奪冠換帥 林泓育曝心內話：這樣離別對我們是不小打擊