中國CPB聯賽明年開打搶台將 傳曹錦輝、林益全有意加入
中國棒球城市聯賽（CPB）5隊中一度傳出有「上海兄弟」隊，引起我國球迷一陣反感，現在傳出對方招兵買馬的台灣球員名單中，出現2度登上美國大聯盟的曹錦輝，還有剛遭統一獅釋出的強打林益全。
中國CPB聯賽，確定會有5支求隊（5個城市），2026年正式開打，當中包含長沙旺旺黑皮隊（旺旺集團），而CPB規章中，明定每隊需有至少10名台港澳球員，因此先前就傳出打算找來一些台灣自由球員過去。
根據《壹蘋新聞網》報導，如今傳赫見台灣大咖球星在球員自由名單中，包含曹錦輝及林益全。
天賦異稟 被戲稱賣麵賣回大聯盟
曹錦輝被認為是台灣天賦最高球員之一，是台灣首位投手登上大聯盟，後來他回台加入中職，卻捲入假球案，最後遭永久禁賽；後續他曾開麵店，竟又投回大聯盟，被戲稱「賣麵賣回去大聯盟」。
延續球員生涯？ 神全傳赴中CPB打球
林益全則被認為是中職最強本土左打，從業餘加入中職後生涯累計數據驚人，不過近年因年紀等問題成績下滑，今年球季結束後遭統一獅隊釋出，加上近期種種行為讓其風評不若以往；如今傳他將去中國打棒球，《自由時報》報導指出，林益全團隊回應仍在評估，但不排除任何可能性。
更多鏡週刊報導
亞棒總聲明曝光 中國CPB聯賽無「上海兄弟」
樂天桃猿換帥燒！球員直播洩不滿 林泓育：總冠軍都換教練，還有什麼不可能？
樂天桃猿奪冠換帥 林泓育曝心內話：這樣離別對我們是不小打擊
其他人也在看
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 21 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 2 小時前
中職/樂天桃猿被窮養 母企業前三季就大虧304億
中職樂天桃猿近期爆出「窮養」爭議，從球隊伙食條件不佳、二軍宿舍環境差，到奪冠後竟不續約總教練古久保健二，引發球迷和球員不滿，如今有日本媒體就報導，其實樂天集團的財報，光是今年前三季就虧損新台幣304億元。中天新聞網 ・ 2 小時前
曹錦輝、林益全爆加入中國棒球聯賽！2人「有意願」 已在台參加測試會
中國棒球聯賽CPB即將在2026年正式開打，日前網路上謠傳有上海兄弟一隊，且隊徽和中信兄弟相似，對此，亞洲棒球總會也發出聲明闢謠並無上海兄弟隊。不過CPB聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網路體育媒體報導，前大聯盟投手曹錦輝和前統一獅「神全」林益全有望西進。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手
道奇隊在世界大賽擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，大聯盟官網分析季後賽另11隊明年最大挑戰，特別提到美聯塞揚獎投手史庫柏（Tarik Skubal）有機會超越山本由伸，成為史上身價最高...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
大谷翔平只剩下「這獎項」還沒解鎖！日職傳奇球星認為他35歲前能達標
體育中心／王人瑞報導道奇二刀流巨星大谷翔平今年依舊獎不完！他拿下生涯第4座年度MVP、連續3年獲獎，但大谷生涯至今，還沒以投手身分拿過賽揚獎，日職傳奇球星落合博滿認為他35歲前可以達標。FTV Sports ・ 1 天前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 1 天前
統一獅》高志綱、潘威倫職務異動 林安可加盟西武下午揭曉
統一獅備戰新球季，先在教練團的職務上做了小幅調整，原首席教練高志綱統籌一、二軍事務，潘威倫正式接下一軍投手教練。季後宣告旅外自由球員(FA)的林安可，加盟日職西武獅時間近了，獅隊將在下午公布。TSNA ・ 1 天前
MLB／3大主力投手掛傷兵！明年開季回不來 洋基1年留他充當先發救急用
大聯盟休賽季自由球員動向成焦點，18日傳出洋基和亞柏若（Ryan Yarbrough）達成共識，用1年250萬美元，相當於7750萬台幣的合約簽回他，希望可以稍微緩解明天開季投手群傷兵一堆的問題。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB／自由市場第1彈曝光 水手季中換他就闖美聯冠軍賽！傳簽5年約留人
大聯盟自由市場第1彈出現！今年季中從響尾蛇轉戰水手的一壘手奈勒（Josh Naylor），17日傳出和母隊達成5年約共識，合約細節和價碼仍有待球團宣布。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
日韓交流賽》鄭宇宙完全壓制日本隊 網友驚呼：這真的只有19歲？
日韓交流賽今天進行第2戰，南韓隊新秀投手鄭宇宙先發3局，完全壓制日本隊打擊，讓日本網友驚呼：「這真的只有19歲？」上星期才滿19歲的鄭宇宙頻頻飆出150公里的火球，最快154公里，先發3局沒有被擊出安打，投出4次三振、1次四壞球，不僅球威十足，也展現超乎年齡的危機處理能力。自由時報 ・ 1 天前
中職》林安可加盟的旅外球隊？ 統一獅最快今天宣布
統一獅外野手林安可今年季後行使旅外自由球員權利，經過兩週的洽談與協商，領隊蘇泰安表示，最快在今天下午可以確定，由球團宣布林安可加盟的旅外球隊。如果一切順利，可望由日職西武獅隊得標。林安可於11月3日經聯盟公告行使旅外自由球員權利，是今年季後繼味全龍徐若熙的第2位中職球員，《日刊體育》在此之前曾經報導自由時報 ・ 1 天前
中職》統一獅教練團大變動 高志綱轉任總監兼統籌教練、潘威倫擔任投手教練、胡金龍接任一軍助理打擊教練
中華職棒統一獅11月17日公布教練團異動。原首席教練高志綱將轉任一、二軍統籌教練，其職位由郭俊佑接任。投手教練部分，由潘威倫與外籍教練霍斯曼（Vince Horsman）共同擔綱。一軍打擊教練馬修爾（Justin Mashore）確定續任；至於日籍守備教練玉木朋孝則不再續約。而胡金龍接任一軍助理打擊教練。Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前
中國棒球聯賽明年開打！曹錦輝、林益全遭爆在名單中
中國棒球聯賽明年開打！曹錦輝、林益全遭爆在名單中EBC東森新聞 ・ 3 小時前
MLB／曾奪韓職賽揚！今年返美自責分率快破6 教士降薪1年約留他
曾在2024年奪下韓職賽揚「崔東原獎」的左投哈特（Kyle Hart），僅管今年回歸大聯盟自責分率暴漲到5.86，18日傳出用1年120萬美元，相當於3720萬台幣的合約回歸教士。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
徵召大谷翔平和山本由伸打經典賽！日本監督透露最新進度
體育中心／綜合報導力圖衛冕世界棒球經典賽冠軍的日本隊，現在正在和大聯盟各隊徵召好手，要組成最強國家隊。監督井端弘和在接受訪問時表示，「目前處於等待回覆的狀態，希望能儘早收到答覆。」FTV Sports ・ 20 小時前
樂天桃猿》曾仁和被釋出不意外 「受傷＋薪資」成被檢討對象
樂天桃猿已開始約談球員，並通知一些球員不續約，傳出旅美投手曾仁和在名單中，也已接到球團通知，今後發展值得關注。曾仁和近兩年受到傷勢困擾，在一軍出賽機會並不多，加上他的薪資不低，沒有成績的結果，自然成為首波被檢討的對象，一點都不讓人意外。 曾仁和結束美職生涯返台，TSNA ・ 1 天前
強力左打林安可挑戰日職 日媒想起12強東京巨蛋陽春砲
NPB日職西武獅取得中華職業棒球大聯盟（CPBL）的統一獅隊外野手林安可的議約權，期待網羅宣布入札旅外的林安可，日媒同步掌握訊息，並且以去年12強，面對日本隊擊出全壘打喚醒球迷記憶。太報 ・ 15 小時前
MLB》大谷全票MVP無對手？大聯盟官網列明年5位勁敵
道奇球星大谷翔平生涯累積4座MVP，大聯盟高手如雲，但阻擋他追逐史上最多7座MVP的對手恐怕也不多，大聯盟官網列出5位明年大谷在國聯的勁敵：響尾蛇外野手卡洛爾（Corbin Carroll）、紅人游擊手迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）、海盜王牌投手史金斯（Paul Skenes）、大都會外野手索托（Juan Soto）、教士外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。中時新聞網 ・ 1 天前