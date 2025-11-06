中國CPB聯賽港澳球員規定惹議 王義川：空洞化台灣

中職中信兄弟外野手岳政華在外野金手套2連霸，他自己認為要拿到這個獎項很難，要跟很多好的球員競爭，加上他今年因傷缺陣，下半季才慢慢找到手感，但他自己仍覺得很不簡單，對於台灣大賽落敗，他說：「我很感謝平野惠一教練，他進來就一直給我打擊的知識跟觀念，也在比賽後叫我們不要因此滿足，要持續進步。」

TSNA ・ 15 小時前