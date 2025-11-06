中國CPB聯賽5球隊logo神似「他們」！粉絲怒燒球帽：真噁心
中國今年9月宣布成立中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball,CPB）與2023年成立之中國棒球聯賽（China Baseball League,CPL）並存經營，包括長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚及福州海俠創始5隊，計畫於明年舉辦立春聯賽及夏至聯賽；不過這5隊logo遭網友質疑侵權，加上CPB這1項規定，引起兩派聲浪。
日前中國宣布成立中國棒球城市聯賽（CPB），網傳「上海兄弟」由中信集團贊助，從隊名、logo顏色、吉祥物都與中信兄弟有所相似，引起兄弟象球迷不滿，紛紛到粉專抗議，認為上海兄弟與中信兄弟「Logo根本一樣」，容易導致較少關注棒球的民眾被混淆，甚至「糟蹋兄弟象精神」，質疑已構成侵權，直言「真噁心」。
不僅上海兄弟引起話題，網友發現包括中「CPB縮寫」與中職縮寫CPBL過於相似、「長沙黑皮」logo乍看之下似美國職棒大聯盟球隊匹茲堡海盜、「深圳藍襪」logo與美國職棒大聯盟球隊波士頓紅襪相似、「廈門海豚」logo與美式足球球隊邁阿密海豚相似、「福州海俠」logo與台灣職業籃球隊高雄全家海神相似。
對此中職會長蔡其昌昨（5）日回應，商標權益屬於球團，聯盟不會涉及球團經營，但是商業行為若影響聯盟整體利益，將請涉事球團說明商標或相關權益；中信育樂也指出，球團與營運團隊「並不知情」，若有侵權將採取必要措施，強調以台灣利益及球迷為最優先考量。
隨事件在網路發酵，一派網友認為中國此操作「把台灣人最在乎的毁滅掉」，直言「他們的目的不是發展棒球，是統戰」、「抄襲大國」、「挖空台灣的人才」，認為「近期影響可能不大」但時間拉長難以預測，紛紛質疑「為什麼要幫中國發展聯賽」、「助長對岸發展聯賽，真的好嗎」、「他們都是台灣體系養成的，卻將知識傳遞給中國？」
不過一派網友指出「如果我是單身球員，台灣球團開給我的薪資一個月20萬，對岸開3、50萬」可能考慮前往中國發展，表示「中國有的是錢、人口、場地」、「是在中職以外發展機會」、「就是純粹去打工賺錢而已」，認為「自己夠強有什麼好怕的？」應「理性看待」。
然而根據CPB官方宣傳，球隊架構為30人，其中本土球員不少於10人、台港澳球員不少於10人，外籍球員人數不設限，現在更出現球迷不滿台港澳球員人數規定，加上logo「疑似抄襲」等行為，有出現燒毀球帽、剪信用卡等舉動，盼球團能給球迷交代。
