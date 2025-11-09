中國CPI由負轉正 10月年增0.2%

（中央社台北9日電）中國國家統計局今天公布，10月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，從8月及9月的負成長轉為正成長。10月生產者物價指數（PPI）年降2.1%，降幅比上月收窄。

中國國家統計局今天公布，10月份CPI年增0.2%，其中城市上漲0.3%，農村下降0.2%；食品價格下降2.9%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.8%。1­­至10月平均CPI年降0.1%。

中國今年的CPI處於低水平，當中2月至6月以及8月、9月都處於負成長。

數據又顯示，10月份PPI年降2.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點；與9月比較，10月份PPI由持平轉為上漲0.1%。1至10月平均PPI年降2.7%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，10月擴內需等政策措施持續顯效，疊加「十一」、中秋長假帶動CPI較去年同期及上月都有所上升。10月CPI較9月上漲0.2%，漲幅比9月擴大0.1個百分點且略高於季節性水平，服務價格由降轉漲，食品價格漲幅高於季節性，工業消費品價格穩中有漲。

董莉娟表示，10月份PPI年降2.1%，降幅連續3個月收窄，這是由於重點行業產能治理持續推進，相關行業價格比去年同期降幅收窄。現代化產業體系加快構建和消費潛力有序釋放，帶動相關行業價格較去年同期上漲。（編輯:陳鎧妤/呂佳蓉）1141109