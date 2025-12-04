中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助

總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，談及台海局勢。圖／翻攝總統府





總統賴清德近日接受《紐約時報》DealBook Summit 主持人 Andrew Ross Sorkin 專訪，談及台海局勢、台美關係和科技產業。其中最受國際關注的，是他罕見以直接語氣點出「中國經濟的確非常不好」，並引用國際金融機構預測，指出中國今年經濟成長率僅「4%多一些」，遠低於外界期待。

賴清德也在訪問中強調，台灣今年經濟成長率預估將達7.37%，在全球逆風下表現強勁。相較之下，中國在內需疲弱、青年失業率攀高、外資撤離等多重壓力下，經濟復甦速度不如預期，這也讓北京的內部挑戰日益沉重。

他呼籲，中國國家主席習近平面對經濟競爭時，應優先考慮如何改善人民生活，而不是將資源投注在擴張性行動或加大對台施壓。賴清德表示：「我們非常希望習近平主席在中國經濟內部競爭時，他應該要考慮的是如何把中國人民照顧得更好，而不是如何擴張領土。」

值得關注的是，賴清德更喊話「台灣願意幫忙」。他表示，若中國願意以務實方式改善經濟並維持區域穩定，台灣樂意與對岸合作，共同解決中國內部面臨的各項經濟問題。他強調，台灣不希望見到衝突升高，而是盼能以穩定、務實的方式維持和平。

專訪內容播出後，國際媒體普遍注意到賴清德少見的直接評論。部分分析指出，賴清德此舉意在提醒全球，中國目前更大的問題是內部經濟壓力，而非對外衝突；也有人認為這是對北京釋出「合作多於對抗」的訊號。

在地緣政治緊張情勢持續升溫之際，賴清德的談話不僅揭露北京當前困境，也再次表明台灣希望以和平與合作取代對抗的立場。

