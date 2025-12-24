中國GDP吹牛被戳破! 美榮鼎智庫推算僅官方數據一半 房地產加重惡化

該數據也明顯低於國際貨幣基金組織（IMF）此前預測的 4.5%。 圖：翻攝自 pixel

[Newtalk新聞] 美國智庫榮鼎咨詢（Rhodium Group）日前發布研究報告表示，據推估中國截至 2025 年第三季的 GDP 增長，恐低於 3%，遠遠落後官方數據顯示的 5.2%。上半年表現較為強勁，但隨後大幅下滑，年底的經濟成長僅停留在 1% 左右，呼籲北京扭轉家庭與企業衰退的系統性原因，或增加昂貴的需求補貼。

該報告指出，北京不斷強調自身內部的經濟韌性，足以應付美國關稅等衝擊，但到了下半年，信貸成長創下歷史新低，家庭消費因補貼減少而疲弱，甚至出口成長的貢獻也減少。不僅財政支出成長放緩，官方固定資產投資（FAI）亦快速下滑。

不同於中國國家統計局（NBS）第三季報告的 5.2%，2025 年中國實質 GDP 增長率應介於 2.5% 至 3.0% 之間，除了 FAI 下降，房地產的疲軟更惡化了景況。整體信貸成長、融資投資等多項指標均創歷史新低，包括人民幣貸款，截至 11 月僅年增 6.3%，個人企業的家庭營運貸款年增率僅 4.1%，為九年來最低。整體家庭借貸增長的 1.1% 同樣創下歷史新低。

出口方面，中國貿易順差於 2024 年接近 1 兆美元，並於 2025 年 11 月前已超過該總額。實質匯率隨著國內通貨緊縮壓力下跌，中國出口價格已連續第 3 年下跌，淨結果是出口量增長 10%。

文末強調，對中國經濟的誤判已持續太久，而且始終朝著高估的方向偏離，指出「歷史上從未有經濟體在連續 10 個季度陷入持續通縮的情況下，仍實現 5% 的實際 GDP 增長，不認為中國會成為第一個例外」。

