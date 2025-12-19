中國GPU公司接連拚上市 天數智芯通過港交所聆訊

（中央社記者張淑伶上海19日）中國國產GPU（繪圖處理器）公司接連拚上市，繼摩爾線程和沐曦股份本月登陸中國大陸A股科創板，壁仞科技與天數智芯選擇在香港上市，並通過港交所聆訊。

科創板日報19日報導，中國通用GPU晶片企業天數智芯已通過證監會港股上市備案和港交所聆訊，這也意味著中國國產GPU上市公司將再添一員。

天數智芯是中國最早投身通用GPU領域的公司之一，已成功推出「天垓」與「智鎧」兩大產品系列，在2022年全年，天垓100系列累計銷售訂單突破人民幣5億元（約新台幣22億元）。

壁仞科技、摩爾線程、沐曦、燧原科技等GPU企業也紛紛推進首次公開募股（IPO）事宜。其中，沐曦股份和摩爾線程在本月登陸科創板，兩家公司上市首日股價分別大漲692.95%、425.46%。燧原科技則在11月1日向上海證監局提交了上市輔導備案報告。

壁仞科技與天數智芯一樣選擇在港股上市，目前也通過了港交所聆訊。

此外，百度旗下AI晶片企業崑崙芯科技在12月16日變更為股份公司，註冊資本從2128萬元增至4億元，增幅約1780%。百度集團不久前在港交所公告，擬分拆非全資附屬公司崑崙芯科技獨立上市。公司澄清正評估擬議分拆及上市，若進行需經相關監管審批，且不保證一定會進行。

報導引述晶片行業投資人說：「IPO名額不會太多，目前是難得的窗口期，AI芯片（晶片）企業都在爭取盡快上市。」（編輯：楊昇儒）1141219