中國IKEA「倒閉潮」！今年將收7家門市拚轉型

中國近年實體零售業備受衝擊，現在就連瑞典連鎖家具賣場IKEA也出現倒閉潮，今年預計全中國將關閉7家門市，業者強調是調整營運策略。上海寶山的宜家門市曾是亞洲最大家，如今2月即將收店，當地不少民眾覺得依依不捨。

上海宜家顧客：「這裡是曾經亞洲最大的店，5.6萬坪。」上海寶山的瑞典連鎖家具賣場IKEA，剛開幕時曾經轟動一時，如今2月即將收攤，當地民眾覺得有點捨不得。

上海宜家顧客：「很遺憾就是聽到它關了的消息，它的空間太好了，西餐做的非常地道。五分之一左右吧，日用品都是這的，家居用品也是這裡的，依依不捨，還是很喜歡它，不希望它關。」

在正式收店前，許多民眾想來懷念一下，也趁最後的清倉打折大促銷，逛逛看有沒有可以撿便宜。這幾天上海寶山宜家人潮絡繹不絕，整個賣場走到哪都是人，餐廳用餐時段，需要排一小時才能點餐結帳。

上海宜家顧客vs.記者：「來看看買買，有便宜的就買一點，有需要就買，平時我們也來的，它閉園我們更加要來看看。」

上海宜家顧客vs.記者：「難得過來幾次，然後聽到它說突然要關了，然後我們就想著再來最後一次，（今天買到什麼東西了嗎），冰淇淋。」

IKEA進軍中國28年目前共有37間門市，不只上海寶山這家開出第一槍，今年預計在全大陸共要收掉7間門市，包含上海、廣州、天津、徐州等地，未來規劃改新開小型門市。

中國宜家官方客服：「這個是宜家的全球一個策略，會有一些店鋪收縮，然後另外會開一些體驗店那樣子的。」

其實宜家在中國營收已有下滑趨勢，隨著電商崛起，消費者習慣轉變，實體零售業備受衝擊，加上近年經濟低迷，宜家家具的品牌風格和定價優勢不再如前，業者也只能順應市場變革，轉型調整。

