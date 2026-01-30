中國IP「泡泡瑪特」成台北燈節主角 她怒轟浪費台北觀光紅利



「2026台北燈節」首度採取「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門與花博展區，然而台北市政府近日公布第二組IP為中國潮玩品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，引發爭議。台灣基進黨台北市議員參選人吳欣岱直言，市府將燈節主角交給中國品牌，是「拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦『超級展售會』」，浪費台北的觀光紅利。





台北市政府觀光傳播局27日先於社群平台釋出泡泡瑪特經典角色Molly剪影，昨天（29日）下午再宣布，8公尺高的Molly主燈將進駐西門紅樓，引爆網友質疑。不少人留言痛批「台北推銷中國不遺餘力」、「撇除中國，這個也是奇醜無比」、「身為土生土長台北人真的感到丟臉」，認為造型與策展方向不符台北特色；不過，也有部分泡泡瑪特粉絲緩頰，指出該品牌具國際知名度，有助吸引觀光人潮，意見呈現兩極。

廣告 廣告





吳欣岱今天也在臉書發文提出多項質疑。她指出，台北燈節是台北最具指標性的觀光活動之一，可以創造巨大商機，北市府理應推廣台北原創或台灣在地設計，蔣萬安市府卻選擇把西門町的主場優勢拱手讓給中國品牌。

她並引用泡泡瑪特創辦人王寧曾公開表示「泡泡瑪特已被中國認定是『代表中國的土特產』」，質疑市府等同「拿台北市的公共資源，免費幫一家中國品牌做大型廣告」。





吳欣岱也批評，該品牌創辦人具中國政協委員身分，並被中國視為「文化輸出」樣板，認為這是一場包裝在商業活動下的「中國文化輸出」，質疑市府是否在無意間配合對岸的軟性統戰，消耗台灣的文化主體性，「當中國在國際上處處打壓台灣，北市府卻主動把燈節大門打開，讓具有政治任務的中國品牌成為台北燈節的主題」。





吳欣岱強調，台灣的傳統民俗具有獨一無二的特色，許多國際電影來台取景，看中的正是台灣活潑多元的城市場景，市府卻選擇「最廉價且媚俗的捷徑」，直接引入中國流行文化，形同浪費台北的觀光紅利。

她也坦言，自己過去曾拿過泡泡瑪特娃娃拍照，但得知品牌背景後，「這樣的產品讓人感覺到的就不是可愛，而是背後的文化侵略了」。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

泡泡瑪特進駐西門町？ 台北燈節「雙IP、雙展區」公開掀起熱議

2026 屏東燈節四大燈區點燈！開幕推 180 秒煙火秀 小提燈發放時間、免費接駁車、停車場一次看

9組夢幻燈飾點亮萬年溪 屏東燈節搶先登場