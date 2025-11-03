政治中心／綜合報導

中國駐美大使館，1日在社群媒體，上傳一系列"吉林一號"視角的台灣衛星圖，除了日月潭、台北市，其中更鎖定位於竹科的台積電廠房，引發國內外關注，美國產業分析師穆黑德轉發文章，表示新竹是全球重要的半導體製造中心，有學者分析，可能是在川習會後，中國對政治現狀表達不滿。

中國PO台灣衛星照「鎖定竹科」 學者：川習會後表達不滿

新竹科學園區是全球半導體重鎮 遭中國公布衛星雲圖視角學者透露是中國在表達政治不滿（圖／資料畫面）多處清晰衛星照，南投日月潭、台北市、阿里山，其中更鎖定新竹科學園區，中國駐美大使館，一連PO出多張"吉林一號"衛星視角，不只圖片標註"China"，置頂文章更強調"台灣是中國領土的一部分"。

中國國防部發言人張曉剛：「中國的衛星，看看中國台灣的大好河山，很正常沒有什麼可大驚小怪的。」

立委（民）王定宇：「這種心理戰的手法，是老掉牙了，如果公布衛星相片，拍到了哪裡哪裡就是中國的，這簡直是青少年的幼稚行為，這種小屁孩的做法，中國該長大了。」

中國駐美大使館在X上PO出台灣衛星雲圖照 甚至在文中強調台灣是中國的一部分（圖／中國駐美大使館X）

民進黨立委怒轟，中國作法如同"小屁孩"，美國產業分析師穆黑德，也轉發文章示警「新竹是全球最重要的半導體製造中心之一，裡頭開發全球先進的晶圓代工智慧財產。」

美國科技網站更直言，新竹這樣聚集了許多先進製程節點，與AI晶片研發能量，當前緊張局勢下，中國恫嚇意味濃厚。

國防院戰略所長蘇紫雲：「川普總統在輝達新的晶片，Blackwell產出之後，公開表達不會把它交給其他國家，中國大使館又刻意以竹科的，台積電的廠房衛星照片顯示，這是所謂的一中原則下的台灣，其實跟其他國家一中政策是完全不同，他只能藉由這種圖片的方法，來表達政治的不滿還有一些訴求。」

美國產業分析師穆黑德轉發貼文 表示新竹是全球最重要的半導體製造中心之一（圖／民視新聞）中國利用一貫的文攻武赫，僅僅幾張衛星空拍，表達不滿政治，又趁機吃台灣豆腐。

