中國VT-4坦克首度被炸毀! 泰柬衝突中砲管「沒了」 挨譏有「炸膛隱患」

在泰柬最新的一波軍事衝突中，泰方的中國製VT-4主戰坦克砲塔砲管不翼而飛，車身徹底癱瘓。 圖 : 翻攝自X@T_90AK.

[Newtalk新聞] 泰柬邊境最近發生了新一波的邊界衝突，一張中國 VT-4 主戰坦克的戰損照片掀起輿論巨浪。畫面中，戰車砲塔砲管不翼而飛，車身徹底癱瘓，有媒體批評迅這款明星外貿坦克存在「先天炸膛隱患」。

根據中媒《沉浮歐羅巴》今 ( 15 ) 日的解釋，在此次衝突中，泰軍士兵納隆德的戰地口述，他駕駛的 VT-4 從開戰首日便投入前線高強度作戰，單台坦克累計發射砲彈超過 200 發，在砲火連天的戰場上始終承擔著火力壓制與突擊攻堅的重任。

《沉浮歐羅巴》稱，VT-4 的標準載彈量僅約 50 發，200 發的射擊總量意味著該坦克車組至少完成了 4 次戰場彈藥補給。在短短數天的衝突中，這輛坦克始終保持超高出動頻次，幾乎處於「連軸轉」的作戰狀態。

解放軍VT-4主戰坦克。 圖 : 翻攝自《沉浮歐羅巴》

《沉浮歐羅巴》解釋，這種近乎「透支」的使用方式，早已超出坦克的常規作戰定位，坦克的核心使命是突破防線、撕裂敵方陣型，而非充當自行火砲進行持續性火力覆蓋。泰軍將 VT-4 當作移動火台平臺的戰術選擇，高頻次、高密度的砲擊不僅大幅加速砲管壽命損耗，更對裝備的後勤維護體系提出了嚴苛到近乎苛刻的考驗。

即便 VT-4 砲管的設計壽命可達 500 發全裝藥炮彈，但這一資料是基於標準環境與規範操作得出的理論值，而戰場的高溫炙烤、沙塵侵蝕以及超負荷運轉，無疑會成倍加速裝備的損耗速度。

國際武器展中亮相的中國VT-4坦克。 圖 : 翻攝自《沉浮歐羅巴》

《沉浮歐羅巴》認為，從流出的照片分析，受損 VT-4 砲塔正面的反應裝甲已明顯觸發，這是坦克遭遇敵方火力精準打擊時的典型防護回應，很可能是被柬軍反坦克武器或大口徑火炮的精准命中「脆弱部位」。更關鍵的是，該坦克的 3 名車組成員均毫髮無損、安然撤離，倘若真的發生炸膛事故，密閉狹窄的砲塔內必然會出現慘重傷亡。

不過，也有網友對此反駁稱 : 「才操幾天就說被透支，這主戰坦克也太脆弱了吧!」、「坦克炸膛竟然怪到天候，真是有趣的藉口」、「VT-4 最脆弱的部位這麼好找，柬軍隨便就打到了…..」

