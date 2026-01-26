中國VTuber手遊《虛環》首測延到3月底，因為V們對遊戲品質「不太滿意」
由中國騰訊旗下部門開發的二次元養成手遊《虛環》（Virtual Circle），原本預計在近期展開首次測試，然而官方卻在測試前夕緊急宣布延期。這款遊戲主打集結了中國 VTuber，核心玩法類似《賽馬娘》的養成模式加上卡牌戰鬥。官方在公告中坦承，延期的主因是在邀請參與遊戲的 VTuber（官方戲稱為工具人）本人進行先行體驗後，收到了大量關於遊戲玩法、美術與劇情上的負面反饋，導致開發團隊決定暫緩測試。
根據官方在 Bilibili 公開的詳細說明，表示他們已經做完了，但目前還不夠好。根據先前內部讓參與 VTuber 一起進行的小規模側式中，大家都發現了不少問題，根據官方公開的對話可以看出有：「局內切人會卡死」、「角色動畫問題」、「遊戲閃退」、「貼圖閃爍」、「卡載入畫面」、「技能數值出現問題」、「無法跳過劇情 Bug」、「斷線問題」….等。
為了挽回玩家信心，開發團隊承諾將徹底整改，雖然團隊也希望大家能快點玩到遊戲，但也希望當大家玩到《虛環》的時候是滿意、愉悅和驚喜的。目前也確定首次測試時間延後到 3 月 24 日開始，直到 3 月 30 日，目前僅限定 Bilibili 進行，測試平台則依然是 Android。
其他人也在看
Alex Honnold攀登台北101後，7款攀登遊戲推薦給想體驗的玩家
Alex Honnold 在 1 月 25 日完成攀登台北 101 的挑戰，讓「攀登」這項極限運動再次受到關注，也勾起不少人想親身體驗的衝動。如果你對高風險的真實攀登感到卻步，其實也能從攀登主題遊戲入手，在安全的情況下感受手汗直流的挑戰感。從即將推出、強調真實攀爬體驗的《Cairn》，到難度極高、考驗操作精準度的《A Difficult Game About Climbing》，以及能與好友一同挑戰高峰的《PEAK》，無論你是受到近期攀登事件啟發，還是單純享受克服困境的成就感，都可以參考以下編輯整理的 7 款值得體驗的攀登遊戲推薦。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
《瑪利歐賽車》系列推手、Nintendo 3DS之父紺野秀樹，傳已於去年夏天悄悄自任天堂退休
根據外媒報導與社群網路上的最新發現，一手打造《瑪利歐賽車》 (Mario Kart)系列、曾任Nintendo 3DS硬體製作人的資深開發者紺野秀樹 (Hideki Konno)，據傳早在2025年7月就已經從任天堂正式退休。Mashdigi ・ 13 小時前 ・ 發表留言
耀西登場！《超級瑪利歐銀河電影版》曝人氣角色新預告
破紀錄賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》，昨晚（25日）曝光新預告。這次焦點落在瑪利歐那隻愛吃蘋果的好友耀西（牠其實是烏龜不是恐龍喔）。瑪利歐與路易吉、奇諾比奧將一同踏上星際之旅，還將面對庫巴之子庫巴Jr.的威脅，同時遇見強悍的羅潔塔公主。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「忠於史實」的武士！惡搞神作《彌助模擬器》到2026年還有更新內容
去年和《刺客教條：暗影者》同日發售的的惡搞遊戲《彌助模擬器》（Yasuke Simulator），因為大量玩梗獲得壓倒性好評，被認為比 Ubisoft 開發的遊戲還好玩。而最近官方居然推出了「2026 年更新」，公開影片還別出心裁的以發表會的形式呈現。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
蘋果新 Siri 傳最快 2 月下旬示範：Google Gemini 加持，iOS 26.4 beta 率先登場（果迷必看）
蘋果確認與 Google 合作，Gemini 將被用作下一代蘋果基礎模型，為 Siri 同 Apple Intelligence 帶來更個人化新功能；消息指蘋果或於 2 月下旬示範，並最快隨 iOS 26.4 beta 推出，之後 iOS 27 版本將再進一步變成聊天機器人式體驗。Yahoo Tech ・ 23 小時前 ・ 發表留言
超級瑪利歐銀河電影版第二支預告公開，新朋友耀西共同加入冒險
由任天堂與Illumination再次合作的第二部超級瑪利歐兄弟動畫電影「超級瑪利歐銀河電影版」於2026年1月25日晚間釋出新預告，確定超級瑪利歐兄弟系列第五作「超級瑪利歐世界」Cool3c ・ 6 小時前 ・ 發表留言
抓不完！iOS又驚見山寨《寶可夢》手遊，大肆投放廣告、改名重複上架引關注
最近在蘋果 App Store 上出現了一款名為《ポケモンワールド》（Pokemon World）的手機遊戲，並在社群 X（推特）與 TikTok 上進行廣告投放。然而，這款遊戲與任天堂和寶可夢公司的官方作品非常相似，除了名稱外，從宣傳影片到實際遊戲畫面，不論是訓練家的外型還是寶可夢的模組設計，幾乎是直接複製貼上，不只毫無避嫌之意，甚至超越了「致敬」或「模仿」的範圍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
Coser靠二創大賺？Enako出面澄清並重申收入來源
日本知名 Coser「Enako」（えなこ）曾於 2023 年在節目中透露自己的年收入約為 1 億日圓，相關內容近期再度被網友提起並引發討論。有網友表示，在得知 Enako 年收高達 1 億日圓後，不禁想到動畫產業基層人員領著低薪製作作品，卻讓同人社團或 Coser 透過二次創作獲得可觀收入，認為這樣的產業結構令人感到不是滋味。對此 Enako 也直接引用該則貼文進行回應。udn遊戲角落 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《明日方舟：終末地》超愛玩迷因梗！曾因「雙重墨鏡」讓製作人闢謠：是致敬不是BUG啦
由鷹角網路推出、艾瑞爾代理推出的 3D 即時策略 RPG 新作《明日方舟：終末地》已於最近正式上線。而遊戲在歐美社群也被發現暗藏許多網路上的知名迷因而受到討論。然而過去《明日方舟：終末地》測試時，許多中國當地網友並不認識這些東西，甚至將開場經典的「墨鏡男」誤認為是 BUG，讓製作人海貓不得不出面解釋。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Alex Honnold徒手攀登台北101掀熱議，攀登遊戲《孤山獨影》有Free Solo模式可挑戰
美國極限自由攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）昨天 1 月 25 日在沒有繩索、沒有安全裝備的情況下徒手攀爬台北 101 大樓外牆，全程無保護直攀至 508 公尺高點，耗時約91分鐘成功完成挑戰，這一壯舉次將自由攀登推向全球討論焦點，而不少人可能看完他挑戰後，也手癢想要體驗這種「攀登」的刺激感，那不妨試試看即將上市的新作《孤山獨影》（Cairn）！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
《七龍珠》40週年新企劃：動畫《比魯斯篇》、新遊戲《AGE1000》由鳥山明參與設計
為了慶祝經典漫畫《七龍珠》連載 40 週年，官方於近日的「七龍珠元氣玉祭」（ドラゴンボールゲンキダマツリ）活動中，公開了動畫、遊戲等多項企劃。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
DC漫畫總裁分析美日漫差異：日漫「有結局」、種類不只有超級英雄
最近 DC 漫畫總裁兼首席創意總監 Jim Lee 造訪日本，在接受媒體「日經XTrend」專訪時，討論了美式漫畫與日本動漫之間的差異。Lee 作為曾一手打造漫威《X戰警》銷量神話、現今掌舵 DC 宇宙的美漫傳奇人物，他直接承認日本動漫目前在全球市場的強勢地位，從創作者的角度分析了兩者結構上的根本不同，認為這正是目前美漫需要學習的地方。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，不用堆伺服器都能玩
Clawdbot 近日再開源社群爆紅，因門檻極低一度帶動 Mac mini 被瘋搶。該 AI 主打在 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack 等通訊 App 直接對話，並透過 Gateway 長駐運行，做到持續記憶同代你執行電腦任務，入門亦可用平價 VPS 長開。Yahoo Tech ・ 16 小時前 ・ 發表留言
《明日方舟：終末地》迷因梗「菲比拉電線」到底是什麼？根本非遊戲內角色 本人來自《鳴潮》
鷹角網路的《明日方舟：終末地》在 1 月 22 日正式上市，沒想到在社群迅速出現「菲比拉電線」迷因，但事實上，菲比根本就不是來自《明日方舟：終末地》的角色，而是庫洛遊戲《鳴潮》旗下人物，這個引起玩家熱議的這個事件到底怎麼來的？本篇整理快速帶你瞭解。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
黃嘴角鴞棲息媽祖殿一待3天 (圖)
1隻黃嘴角鴞飛入苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，停駐媽祖頭冠一待就是3天。26日一度飛下停在媽祖神尊前，不久後又飛回頭冠上。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
網熱議「說好明天見卻再也沒上線的好友」！老玩家淚憶那些無疾而終的遊戲情誼
相信許多人小時候，在網路遊戲的世界裡，多少都有一位曾經並肩作戰，卻突然在某天消失在好友名單灰暗角落的夥伴。最近在社群 X（推特）上，一位網友的發文觸動了無數玩家的心弦，引起共鳴熱一起那些「說好明天見卻從此再也沒上線的好友」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 4則留言
Shift Up執行長金亨泰分享自製AI圖 網一面倒反彈：別讓AI染指你的遊戲
金亨泰用 Nano Banana 生成了一張《勝利女神：妮姬》吉祥物「Doro」的蛋糕食譜，讓許多網友不禁嘆道，金亨泰身為繪師卻擁抱 AI，會不會讓《劍星》、《勝利女神：妮姬》也充斥生成式 AI 內容？udn遊戲角落 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
So-net 新春生放送 2/6 登場！人氣男團 VERA 蔡朕、孟維攜安娜李擔綱主持
台灣碩網網路娛樂（股）公司（So-net Entertainment Taiwan Limited）將於 2/6（五）晚上點進行「So-net 新春生放送」，並攜手人氣男團 VERA 成員蔡朕、孟維以及活躍日本台灣的歌手藝上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 18 小時前 ・ 7則留言