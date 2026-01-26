中國VTuber手遊《虛環》首測延到3月底，因為V們對遊戲品質「不太滿意」

由中國騰訊旗下部門開發的二次元養成手遊《虛環》（Virtual Circle），原本預計在近期展開首次測試，然而官方卻在測試前夕緊急宣布延期。這款遊戲主打集結了中國 VTuber，核心玩法類似《賽馬娘》的養成模式加上卡牌戰鬥。官方在公告中坦承，延期的主因是在邀請參與遊戲的 VTuber（官方戲稱為工具人）本人進行先行體驗後，收到了大量關於遊戲玩法、美術與劇情上的負面反饋，導致開發團隊決定暫緩測試。

去年 8 月才釋出實機畫面。（圖源：虛環）

根據官方在 Bilibili 公開的詳細說明，表示他們已經做完了，但目前還不夠好。根據先前內部讓參與 VTuber 一起進行的小規模側式中，大家都發現了不少問題，根據官方公開的對話可以看出有：「局內切人會卡死」、「角色動畫問題」、「遊戲閃退」、「貼圖閃爍」、「卡載入畫面」、「技能數值出現問題」、「無法跳過劇情 Bug」、「斷線問題」….等。

為了挽回玩家信心，開發團隊承諾將徹底整改，雖然團隊也希望大家能快點玩到遊戲，但也希望當大家玩到《虛環》的時候是滿意、愉悅和驚喜的。目前也確定首次測試時間延後到 3 月 24 日開始，直到 3 月 30 日，目前僅限定 Bilibili 進行，測試平台則依然是 Android。